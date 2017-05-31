سهم دانة غاز يقفز 5.1% بعد حصولها على تعويض من كردستان

خالد بدر الدين قفز سعر سهم شركة دانة غاز الإماراتية بأكثر من 5.1%، فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء ببورصة أبو ظبى، وكان الأكثر تداولًا بفضل تزايد الآمال في حصول الشركة بقرار محكمة على مدفوعات من حكومة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق. ذكرت وكالة بلومبرج أن شركة بيرل بتروليوم تقدمت مع شريك

خالد بدر الدين

قفز سعر سهم شركة دانة غاز الإماراتية بأكثر من 5.1%، فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء ببورصة أبو ظبى، وكان الأكثر تداولًا بفضل تزايد الآمال في حصول الشركة بقرار محكمة على مدفوعات من حكومة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق.





ذكرت وكالة بلومبرج أن شركة بيرل بتروليوم تقدمت مع شريكتيها شركة دانة غاز وشركة نفط الهلال بطلب إلى محكمة أمريكية في 12 من مايو الذى ينتهى اليوم من أجل “إقرار وتنفيذ” قرار تعويض أمرت به محكمة لندن للتحكيم الدولي في دعوى مُقامة على حكومة إقليم كردستان العراق.

وجاء فى الوثائق ذات الصلة بحكم المحكمة الأمريكية أن شركة بيرل تطالب بتعويضات إضافية بقيمة 26.5 مليار دولار من خلال المرحلة الأخيرة للتحكيم المتوقَّع أن تبدأ في سبتمبر المقبل، بينما أعلنت حكومة إقليم كردستان، في بيان، أنها ستواصل المطالبة بحقوقها والدفاع عن موقفها في جميع المحافل الدولية بسبب التوترات السياسية التى تمر بها وتمنعها من سداد مديونياتها.