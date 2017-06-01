سهم دانة غاز يقفز 12% فى يومين بفضل إقليم كردستان

وذكرت وكالة بلومبرج أن شركة بيرل بتروليوم تقدمت مع شريكتيها شركة دانة غاز وشركة نفط الهلال بطلب إلى محكمة أمريكية في 12 من شهر مايو الماضى من أجل “إقرار وتنفيذ” قرار تعويض أمرت به محكمة لندن للتحكيم الدولي في دعوى مقامة على حكومة إقليم كردستان العراق.

وأوضحت الوثائق المتعلقة بحكم المحكمة الأمريكية أن شركة بيرل تطالب بتعويضات إضافية بقيمة 26.5 مليار دولار من خلال المرحلة الأخيرة للتحكيم المتوقع أن تبدأ في سبتمبر القادم، بينما أعلنت حكومة إقليم كردستان في بيان أنها ستواصل المطالبة بحقوقها والدفاع عن موقفها في جميع المحافل الدولية بسبب التوترات السياسية التى تمر بها وتمنعها من الوفاء بديونها ومستحقات الشركات الأجنبية العاملة على أراضيها.