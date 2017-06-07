سهم دانة غاز يقفز 11% بفضل 40 مليون دولار من مصر

خالد بدر الدينقفز سعر سهم شركة دانة غاز الإماراتية للتنقيب عن الغاز الطبيعى بأكثر من 10.9% في تداول كثيف جدا لتعوض خسائر بقية الشركات المدرجة فى بورصة إمارة أبو ظبى ليتراجع مؤشر سوق مال أبوظبي العام بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 4454 نقطة.وذكرت وكالة رويترز أن أسعار أسهم شركة دانة غاز انتعشت

خالد بدر الدين

قفز سعر سهم شركة دانة غاز الإماراتية للتنقيب عن الغاز الطبيعى بأكثر من 10.9% في تداول كثيف جدا لتعوض خسائر بقية الشركات المدرجة فى بورصة إمارة أبو ظبى ليتراجع مؤشر سوق مال أبوظبي العام بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 4454 نقطة.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار أسهم شركة دانة غاز انتعشت اليوم الأربعاء بعد أن أعلنت الشركة أنها تلقت 40 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة المصرية لتنخفض مستحقاتها الآن إلى 187 مليون دولار.

وكان سعر سهم شركة دانة غاز الإماراتية انتعش فى نهاية الأسبوع الماضى وزاد بأكثر من 12.3% في بورصة أبوظبي بفضل تزايد الآمال في حصول الشركة بقرار محكمة على مدفوعات من حكومة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق.

وذكرت وكالة بلومبرج إن شركة بيرل بتروليوم تقدمت مع شريكتيها شركة دانة غاز وشركة نفط الهلال بطلب إلى محكمة أمريكية في 12 من شهر مايو الماضى من أجل “إقرار وتنفيذ” قرار تعويض أمرت به محكمة لندن للتحكيم الدولي في دعوى مقامة على حكومة إقليم كردستان العراق.