بورصة وشركات

سهم حديد عز يهوي 8% في ختام التعاملات

المال – خاص ظهر سهم شركة "حديد عز" ضمن قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بعد أن أنهى تعاملاته على تراجع بنسبة 8.13% عند 19.21 جنيه .وكانت الشركة أعلنت نتائج أعمالها الخاصة بالربع الأول من العام الجاري، والتي أظهرت تحقيقها صافي خسارة قدرها 240,7 مليون جنيه
18 يوليو، 2017 18 يوليو، 2017

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المال – خاص 

ظهر سهم شركة “حديد عز” ضمن قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بعد أن أنهى تعاملاته على تراجع بنسبة 8.13% عند 19.21 جنيه .

وكانت الشركة أعلنت نتائج أعمالها الخاصة بالربع الأول من العام الجاري، والتي أظهرت تحقيقها صافي خسارة قدرها 240,7 مليون جنيه ، مقارنة بخسائر بلغت 86,8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي .

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