سهم حديد عز يهوي 8% في ختام التعاملات

المال – خاص ظهر سهم شركة "حديد عز" ضمن قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بعد أن أنهى تعاملاته على تراجع بنسبة 8.13% عند 19.21 جنيه .وكانت الشركة أعلنت نتائج أعمالها الخاصة بالربع الأول من العام الجاري، والتي أظهرت تحقيقها صافي خسارة قدرها 240,7 مليون جنيه

المال – خاص



ظهر سهم شركة “حديد عز” ضمن قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بعد أن أنهى تعاملاته على تراجع بنسبة 8.13% عند 19.21 جنيه .



وكانت الشركة أعلنت نتائج أعمالها الخاصة بالربع الأول من العام الجاري، والتي أظهرت تحقيقها صافي خسارة قدرها 240,7 مليون جنيه ، مقارنة بخسائر بلغت 86,8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي .