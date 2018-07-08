سهم جلوبال تليكوم يقفز 10% بعد إعادة التداول

مصطفى طلعتقفز سهم شركة جلوبال تليكوم القابضة، 10% في الدقائق الأولى من إعادة التداول بجلسة -اليوم الأحد.وقررت البورصة المصرية، إعادة التداول على سهم الشركة بدءاً من اليوم بعد إيقافه -الثلاثاء الماضي- نتيجة تلقي الشركة عرضاً من "فيون ليمتد" المساهم الرئيسي بها لشراء أصول مملوكة في باكستان وبنجلاد

مصطفى طلعت

قفز سهم شركة جلوبال تليكوم القابضة، 10% في الدقائق الأولى من إعادة التداول بجلسة -اليوم الأحد.

وقررت البورصة المصرية، إعادة التداول على سهم الشركة بدءاً من اليوم بعد إيقافه -الثلاثاء الماضي- نتيجة تلقي الشركة عرضاً من “فيون ليمتد” المساهم الرئيسي بها لشراء أصول مملوكة في باكستان وبنجلاديش بقيمة 2.5 مليار دولار.

وكشفت شاشات تداول البورصة ارتفاع السهم 10%، ليسجل مستوى 5.28 جنيه مقابل 4.8 جنيه الإغلاق الأخير يوم الإثنين الماضي.

يذكر أن شركة فيون قد أكدت إن تلك الصفقة تتضمن تحمل مديونية جزء من مديونية جلوبال تيلكوم بقيمة 1.2 مليار دولار، تشمل 500 مليون دولار بـ6.25% من سندات رئيسية مستحقة في 2020، و700 مليون دولار 7.25% من سندات مستحقة في 2023، بالإضافة إلى العوائد المرتبطة.