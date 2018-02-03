سهم جلاسكو سميثكلاين يرتفع 45.6% خلال يناير

أسماء السيد
حددت بحوث “مباشر” قائمة من 10 أسهم مدرجة في البورصة المصرية، وهي اﻷفضل في الأداء، خلال الشهر الماضي.
وتصدر قائمة تلك اﻷسهم “جلاسكو سميثكلاين” بصعود 45.6%، تلاه سهم “أيو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” بـ39.1%، ثم “سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية” بـ 33.6%، وسهم “عبر المحيطات للسياحة” بـ33.3%، و”المصرية لمدينة اﻹنتاج اﻹعلامي” بـ28%.
وفي المرتبة الـ6 جاء سهم “البويات والصناعات الكيماوية – باكين” بـ27.4%، تلاه “النص للملابس والمنسوجات” بـ 26.9%، ثم سهم “مستشفى النزهة الدولي” بـ26.5%، تلاه “العز الدخيلة للصلب – اﻹسكندرية” بـ24%، وأخيرًا سهم “القاهرة الوطنية للاستثمار واﻷرواق المالية” بـ 23.8%.