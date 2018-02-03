سهم جلاسكو سميثكلاين يرتفع 45.6% خلال يناير

أسماء السيدحددت بحوث "مباشر" قائمة من 10 أسهم مدرجة في البورصة المصرية، وهي اﻷفضل في الأداء، خلال الشهر الماضي.وتصدر قائمة تلك اﻷسهم "جلاسكو سميثكلاين" بصعود 45.6%، تلاه سهم "أيو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بـ39.1%، ثم "سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية" بـ 33.6%، وسهم "عبر المحيطات للسياحة"

أسماء السيد

حددت بحوث “مباشر” قائمة من 10 أسهم مدرجة في البورصة المصرية، وهي اﻷفضل في الأداء، خلال الشهر الماضي.

وتصدر قائمة تلك اﻷسهم “جلاسكو سميثكلاين” بصعود 45.6%، تلاه سهم “أيو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” بـ39.1%، ثم “سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية” بـ 33.6%، وسهم “عبر المحيطات للسياحة” بـ33.3%، و”المصرية لمدينة اﻹنتاج اﻹعلامي” بـ28%.

وفي المرتبة الـ6 جاء سهم “البويات والصناعات الكيماوية – باكين” بـ27.4%، تلاه “النص للملابس والمنسوجات” بـ 26.9%، ثم سهم “مستشفى النزهة الدولي” بـ26.5%، تلاه “العز الدخيلة للصلب – اﻹسكندرية” بـ24%، وأخيرًا سهم “القاهرة الوطنية للاستثمار واﻷرواق المالية” بـ 23.8%.