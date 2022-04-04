سهم «بي إنفستمنتس» يصعد 15% في البورصة تزامنًا مع إعلان صفقة بيع حصتها في «جيزة سيستمز» 

أنهى سهم شركة “بي انفستمنتس القابضة” تعاملاته بجلسة اليوم الاثنين على صعود بنسبة 15.4%، وذلك تزامنًا مع إعلان الشركة بيع حصتها في جيزة سيستمز، وسجل 10.10 جنيه.

ووافق مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة للاستثمارات المالية على العرض الملزم من الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات “سولشنز”- إحدى الشركات التابعة لشركة الاتصالات السعودية “STC”- للاستحواذ على كامل حصة بي إنفستمنتس البالغة 44.7% في جيزة سيستمز مقابل 145 مليون دولار كتقييم للشركة بالكامل.

وقالت “بي إنفستمنتس”، في إفصاح، للبورصة المصرية، صباح اليوم الاثنين، إنه سيتم تحديد القيمة النهائية لحقوق مساهمي شركة جيزة سيستمز بعد خصم إجمالي قيمة الديون وإضافة النقدية وما في حكمها، وإضافة خصم أي فروق رأس المال العامل للشركة، وذلك في تاريخ إتمام الصفقة.

وبحسب البيان، يشترط العرض الملزم توقيع اتفاقية البيع النهائي والحصول على جميعه الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لاتمام الاستحواذ.

ووافق مجلس إدارة شركة “بي إنفستمنتس” على تعيين مستشار مالي مستقل لدراسة القيمة العادلة لشركة جيزة سيستمز.