بورصة وشركات

سهم بيتومود يرتفع بـ 5.56% بنهاية تعاملات اليوم

أسماء السيدأنهى سهم شركة "الحديثة للمواد العازلة– مودرن بيتومود تعاملاته، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع الحالى على ارتفاع بشكل لافت.وسجل السهم ارتفاعًا بنسبة 5.56% عند 0.76 جنيه، وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت عن إيداع مشروع عرض شراء إجبارى لنسبة 34% من أسهم الشركة.أضافت اله
16 يوليو، 2017 16 يوليو، 2017

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أسماء السيد

أنهى سهم شركة “الحديثة للمواد العازلة– مودرن بيتومود تعاملاته، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع الحالى على ارتفاع بشكل لافت.

وسجل السهم ارتفاعًا بنسبة 5.56% عند 0.76 جنيه، وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت عن إيداع مشروع عرض شراء إجبارى لنسبة 34% من أسهم الشركة.

أضافت الهيئة في بيانها، بأن محمد وليد محمود فريد جمال الدين، وعلى بن حسن بن على دايخ، تقدما بعرض شراء 40.462.000 سهم من أسهم رأسمال بيتومود.
 
وأوضحت بأن سعر الشراء بلغ 80 قرشا للسهم الواحد، مشيرًا إلى أنه جارٍ دراسة العرض من قبل الهيئة.

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