سهم بورسعيد للتنمية يتصدر تنفيذات بورصة النيل الأسبوع الماضي

كشف تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة المصرية تصدر سهم بوسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات تعاملات بورصة النيل، الأسبوع الماضي، منخفضاً 16% بقيم تداولات 9.9 مليون جنيه.

وذكر التقرير أن سهم الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار قد تذيّل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، ليُنهي تعاملاته عند 1.268 جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة، ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع وسط دعم مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 6.5%% ليصل إلى 12515 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.1% إلى 2388 نقطة، و“ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 6.3% إلى 3482 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حوالي 40 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 821.7 مليار جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية في نهاية تعاملات جلسة امس الخميس، اخر جلسات الاسبوع، اذ صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.41%% إلى مستوى 12515 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة 1.1%، والمؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.93%.