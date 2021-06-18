سهم «بلتون» يهبط 33% خلال أسبوع متصدرًا تنفيذات البورصة

تصدّر سهم بلتون المالية القابضة- مصر قائمة أعلى 10 أسهم مقيدة فى البورصة من حيث قيم التداول، خلال الأسبوع الماضي، منخفضًا بنسبة 33%، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة. وذكر تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخة منه، أن سهم بلتون استحوذ على 8.8% من التداولات بقيمة 533.9 مليون جنيه. واحتلّ سهم البنك التجاري الدولي المرتبة الثانية بنسبة 0.99%، وقيم تداول 455 مليون جنيه.

وجاء سهم رواد السياحة في المرتبة الثالثة بحصة 7.5%، وقيم 363 مليون جنيه، ثم حديد عز 1.75% بقيمة 257.8 مليون جنيه، تلاه سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 3.4%، وتداولات بلغت 206.7 مليون جنيه.

واحتل الترتيب من السادس حتى العاشر كل من “بايونيرز وزهراء المعادي وكليوباترا وشارم دريمز والسويدي”، بقيم تداول تراوحت بين 118.6 و197.2 مليون جنيه.

وشهدت مؤشرات البورصة انخفاضات جماعية، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

وانخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.13% ليغلق عند 9865 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.65% إلى 2297 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا 3.22% ليصل إلى 3226 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 1.13%، ما يعادل 7 مليارات جنيه تقريبًا، خلال الأسبوع، مسجلًا 633.1 مليار جنيه، مقابل 640.3 مليار الأسبوع السابق له.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الخميس؛ آخِر جلسات الأسبوع، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.15% عند 9865 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.73% إلى 2297 نقطة، فى حين هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.01% إلى 3226 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 1.3 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون و العرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 110 أسهم من إجمالى 188 متداولًا، بينما هبط 47، وبقى 31 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء،على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

كما أغلقت البورصة جلسة الثلاثاء،على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين، وقيم تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

وتوقّع خبراء فنيون فى وقت سابق أن تشهد السوق أداءً عرضيًّا مماثلًا، للأسبوع الماضى، واتجاه المستثمرين نحو الأسهم الصغيرة بسبب الأداء الضعيف لمؤشر السوق الرئيسى EGX30 نتيجة الضغوط الواقعة عليه من سهم البنك التجارى الدولي.

وتوقّع المحللون أن يتحرك المؤشر الثلاثينى الأسبوع الحالى فى نطاق 9700 و10300 نقطة، فيما يتحرك سهم البنك التجارى الدولى حول مستويات إغلاق الأسبوع الماضي.

وقال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى للبورصة يشهد أداء بعيدًا عن السوق؛ نتيجة ضغوط تراجعات سهم البنك التجارى الدولى المستحوذ على الوزن النسبى الأعلى للمؤشر.

ولفت عبد القادر إلى أن سهم البنك التجارى الدولى كان مستهدفه الأدنى المتوقع بنهاية العام الحالى عند 47.30 جنيه، وهى مستويات اقترب منها بقوة، الفترة الماضية.

وأشار عبد القادر إلى أن هناك تركيزًا قويًّا من المستثمرين حاليًّا على الأسهم الصغيرة، مع تجاهل للأسهم الكبيرة، والمؤشر الثلاثينى نتيجة أدائه غير المعبر عن وضع السوق.