سهم «بلتون» يقفز 14% بدعم عرض استحواذ «دابليو إم»

قفز سهم بلتون المالية القابضة 14% مدعوماً بالاعلان عن عرض شراء على اسهم الشركة مقدم من تحالف تقودة شركة دابليو إم للاستشارات.

وارتفع سهم “بلتون” إلى مستوى 1.2 جنيه، مسجلاً تداولات قيمتها 7.5 مليون جنيه، بتداول 6.3 مليون ورقة مالية.

وتقدمت تحالف استثماري تقودة شركة دابليو إم للاستشارات بخطاب إلى شركة بلتون المالية القابضة يبدي رغبته في التقدم بعرض شراء إجباري غير ملزم للاستحواذ على نسبة لاتقل عن 51% ولا تزيد عن 90 % من الأسهم.

وحددت العرض السعر المبدئي للشراء عند 1.35 جنيه للسهم الواحد، وتبلغ مدة سريانه 60 يوما.