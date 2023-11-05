سهم بلتون يعتلي السوق الرئيسية بالبورصة الأسبوع الماضي بتداولات 3.47 مليار جنيه

اعتلى سهم بلتون المالية القابضة تداولات البورصة المصرية مع ختام جلسات الأسبوع الماضي بعدما استحوذ على 17.1% من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة بالسوق.

وسجل إجمالي التداول بالبورصة الأسبوع الماضي 172.6 مليار جنيه بعد التعامل على 5.26 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 624 ألف عملية؛ إذ استحوذت الأسهم على 12.18% من إجمالي التعاملات.

وكانت الأسهم المقيدة سجلت تداولات خلال الأسبوع الماضي بقيمة إجمالية 21.05 مليار جنيه شاملة الصفقات بعد التعامل على 5.22 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 621 ألف عملية.

سهم بلتون يتصدد بـ 3.47 مليار جنيه

تصدر سهم بلتون المالية القابضة تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الكاضي بقيمة تداولات 3.47 مليار جنيه؛ لستحوذ على حصة سوقية 17.1% بعد التعامل على 993.18 مليون ورقة مالية.

واستحوذ سهم البتنك التجري الدولي على المركز الثاني بقيمة تداولات 1.82 مليار جنيه وبحصة 9% من خلال تنفيذ 29.8 مليون ورقة مالية.

وحصد سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو على المركز الثالث بقيمة 1.33 مليار جنيه وبحصة 6.5% بعد التعامل على 2.33 مليون ورقة مالية.

وحصل سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير على المرتبة الرابعة بـ 946.4 مليون جنيه وبحصة 4.7% من خلال تنفيذ 77.8 مليون ورقة مالية.

وفي الخامسة، سجل سهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية تداولات بقيمة 810.8 مليون جنيه بعد التعامل على 10 مليون ورقة مالية.

وفي السادسة، حل سهم مجموعة إي إف جي القابضة بقيمة تداولات 701.69 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 41.17 مليون ورقة مالية.

وفي السابعة، سجل سهم طلعت مصطفى القابضة تعاملات بقيمة 633.19 مليون جنيه من خلال تنفيذ 26.2 مليون ورقة مالية.

وفي الثامنة، جاء سهم الشرقية – ايسترن كومباني بقيمة تداولات 585.84 مليون جنيه من خلال التعامل على 21.7 مليون ورقة مالية.

وفي التاسعة سجل سهم بالم هيلز للتعمير تداولات بقيمة 538.57 مليون جنيه بعد التعامل على 209.79 مليون ورقة مالية.

وفي العاشرة حصد سهم الصناعات الكيماوية المصرية – كيما تداولات بقيمة 519.45 مليون جنيه بعد التعامل على 39.36 مليون ورقة مالية.