سهم بلتون يتصدر تداولات الثلاثاء بـ 180.64 مليون جنيه (جراف)

تصدر سهم بلتون تداولات البورصة المصرية مع ختام جلسة الثلاثاء بعدما حصد 180.64 مليون جنيه بحصة 16.6% من تعاملات الأسهم.

وحل سهم البنك التجاري الدولي في المرتبة الثانية بعدما سجل تداولات 171.44 مليون جنيه بعد التعالم لعلى 2.8 مليون ورقة.

وجاء سهم أوراسكوم كونستراكشون في المرتبة الثالثة بقيمة 43.4 مليون جنيه وبحصة 4% وبحجم 293.12 ألف ورقة.

وحصد سهم مصر لإنتاج الأسمدة المرتبة الرابعة بقيمة 35.3 مليون جنيه وبحصة 3.3% بعد التعامل لعى 10.39 ألف ورقة.

وفي المركز الخامس، سجل سهم حديد عز تداولات بقيمة 34.59 مليون جنيه وبحصة 3.2% بعد التعامل على 686.96 مليون ورقة.

يذكر أن سهم بلتون المالية القابضة تصدر تداولات البورصة المصرية خلال جلسة الأحد بنحو 12.8% من إجمالي تعاملات الأسهم.