سهم «بلتون» يتصدر تداولات البورصة المصرية اليوم بـ250.7 مليون جنيه  

تصدر سهم بلتون المالية القابضة تداولات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم الأحد، بعدما استحوذ على نحو 12.8% من إجمالي تعاملات الأسهم.

وتعرضت أغلب الأسهم في البورصة المصرية اليوم لضغوط بيعية أدت إلى تهاوى المؤشر الرئيسي بما يقارب 7% متأثرًا بالأحداث السياسية والاقتصادية في السوق المحلية.

وسجل إجمالي التداول في البورصة اليوم تراجعًا بنحو 31.2% إلى 34.6 مليار جنيه مقارنة بـ 50.3 مليار جنيه في جلسة الخميس؛ إذ استحوذت الأسهم على 5.97% من إجمالي التعاملات.

سهم بلتون يتقدم البورصة المصرية بـ 250.74 مليون جنيه

وتقدم سهم بلتون المالية القابضة تداولات البورصة المصرية اليوم بقيمة 250.74 مليون جنيه ليستحوذ على 12.8% من إجمالي تعاملات السوق.

وحل سهم التجاري الدولي في المرتبة الثانية بقيمة تداولات 159.8 مليون جنيه وبحصة 8.1% وبحجم تداولات 2.68 مليون ورقة مالية.

تصدر سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير المرتبة الثالثة بقيمة 129.8 مليون جنيه وبحصة 6.6% وبحجم 11.6 مليون جنيه.

وحصد سهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية المرتبة الرابعة بـ 99.55 مليون جنيه يليه الصناعات الكيماوية المصرية بـ 86.7 مليون جنيه.

وحصل سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية على المرتبة السادسة بـ 77.4 مليون جنيه وبحصة 3.9%.

وفي السابعة، جاء سهم حديد عز بقيمة 64.98 مليون جنيه يليه السويدي إلكتريك بقيمة 49.5 مليون جنيه.

وسجل سهم مصر لإنتاج الأسمدة تداولات بقيمة 49.44 مليون جنيه، فيما حصد أوراسكوم كونستراكشون 49.4 مليون جنيه.

هبوط 8 أسهم من الـ 10 الأعلى تداولًا بنسب قاربت الـ 6%

هبطت 8 أسهم من أصل الـ 10 أسهم الأعلى تداولًا في البورصة المصرية خلال جلسة اليوم الأحد بنسب قاربت الـ 6%؛ فيما ارتفع سهمي أبوقير للأسمدة وحديد عز بنسبتي 0.89% و 0.76% على الترتيب.

تراجع سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 5.82% ليغلق جلسة اليوم الأحد عند 2.75 جنيه؛ لتسجل قيمته السوقية 15.02 مليار جنيه.

وانخفض سهم البنك التجاري الدولي بنحو 2.69% إلى 60 جنيهًا وتسجل قيمته السوقية 181.17 مليار جنيه.

وسجل سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير تراجعًا بنسبة 0.89% إلى 11.11 جنيه.

وهبط سهم الصناعات الكيماوية المصرية- كيما بنسبة 4.08% إلى 9.4 جنيه.

EGX30 يهبط بأكثر من 6% في جلسة واحدة

سجل EGX30 تراجعًا خلال جلسة اليوم الأحد تراجعًا بأكثر من 6% عل صعيد حادث الاسكندرية بعد تعرض سائحين إسرائليين للقتل عن طريق إطلاق نار ضمن فوج كان في المنطقة الساحلية صباح اليوم.

وسجل مؤشر البورصة المصرية خلال جلسة اليوم الأحد تراجعًا بأكثر من 6% إلى 18564 نقطة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.