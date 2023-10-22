سهم بلتون يتصدر تداولات البورصة المصرية في أولى جلسات الأسبوع

تصدر سهم بلتون المالية القابضة تداولات البورصة المصرية مع ختام أولى جلسات الأسبوع الجاري بعدما استحوذ على 7.5% من إجمالي التعاملات.

وسجل إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية مع ختام جلسة اليوم الأحد 42.7 مليار جنيه بعد التعامل على 697 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 97 ألف عملية؛ إذ استحوذت الأسهم على 6.32% من الإجمالي.

بلتون على قمة التداولات بـ 194.97 مليون جنيه

تصدر سهم بلتون المالية القابضة تداولات السوق الرئيسية بالبورصة المصرية مع ختام جلسة الأحد بقيمة 194.97 مليون جنيه بعدما استحوذ على 7.5% من إجمالي تعاملات الأسهم.

وحل سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو في المرتبة الثانية بـ 189.73 مليون جنيه؛ إذ حاز على 7.3% من إجمالي تعاملات الأسهم.

وجاء سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير في المرتبة الثالثة بـ 163.69 مليون جنيه وبحصة 6.3%.

وحصد سهم التجاري الدولي المرتبة الرابعة بقيمة 138.98 مليون جنيه وبحصة 5.3%.

وحصل سهم الصناعات الكيماوية المرية – كيما على المرتبة الخامسة بقيمة 136.64 مليون جنيه بحصة 5.2% بعد التعامل على 9.8 مليون ورقة مالية.

وفي المرتبة السادسة، جاء سهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بـ 100.35 مليون جنيه وبحصة 3.8%.

وفي السابعة، حل سهم أوراسكوم كونستراكشون بقمة 97.95 مليون جنيه.

وفي الثامنة جاء سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة 90.14 مليون جنيه.

وفي التاسعة، حصد سهم الإسماعيلية للدواجن على 79.76 مليون جنيه.

وفي العاشرة، سجل سهم أوراسكوم للتنمية مصر نحو 70.82 مليون جنيه.