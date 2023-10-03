سهم بلتون يتربع على قمة تداولات السوق في الربع الثالث من 2023 (جراف)

تربّع سهم بلتون المالية القابضة على قمة تداولات البورصة المصرية، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، ليستحوذ على 17% من إجمالي التعاملات، يليه التجاري الدولي.

وارتفع إجمالي تداولات البورصة المصرية، في ختام الربع الثالث 2023، إلى 277.2 مليار جنيه، بعد التعامل على 47.09 مليار ورقة مالية، من خلال تنفيذ 4.5 مليون عملية؛ مقارنة بـ179.8 مليار في الربع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 54.84% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثّلت السندات نحو 45.16%.

سهم بلتون الأول بتداولات 20.46 مليار جنيه يليه التجاري الدولي

حصد سهم بلتون المالية القابضة المركز الأول من حيث قيمة التداولات، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، بـ20.46 مليار جنيه، وبحصة 17% من إجمالي تعاملات المدة، بعد التعامل على 5.9 مليار ورقة مالية.

وحلّ سهم التجاري الدولي في المرتبة الثانية على صعيد التعاملات بقيمة 18.1 مليار جنيه، وبحصة 15.1%، بعد التعامل على 337.6 مليون ورقة مالية.

وجاء سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير في المركز الثالث بقيمة 5.23 مليار جنيه، بحصة 4.4%، من خلال التعامل على 434.4 مليون ورقة مالية.

وحصل سهم إي إف جي القابضة على المركز الرابع بقيمة 5.04 مليار جنيه، بحصة 4.2%، بعد التعامل على 299.4 مليون ورقة مالية.

واستحوذ سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية على المرتبة الخامسة بقيمة 2.9 مليار جنيه، بعد التعامل على 519.9 مليون ورقة مالية.

وفي المركز السادس، تداول سهم حديد عز بقيمة 2.63 مليار جنيه بحصة 2.2%، من خلال التعامل على 57.3 مليون ورقة مالية.

واقتنص سهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية على المركز السابع بقيمة 2.62 مليار جنيه، وبحصة 2.2%، من خلال التعامل على 50.4 مليون ورقة مالية.

وحلّ سهم السوديدي إلكتريك في المركز الثامن بقيمة 2.23 مليار جنيه، وبحصة 1.9%، وبحجم تداولات 107.13 مليون جنيه.

وفي المركزين التاسع والعاشر، حصد سهما سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك والصناعات الكيماوية المصرية – كيما قيمتي تداول 2.09 مليار و2.02 مليار جنيه على الترتيب.

سعر سهم بلتون يتراجع إلى 3.03 جنيه والتجاري الدولي يصعد إلى 60 جنيهًا

سجل سهم بلتون المالية القابضة تراجعًا، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الحالي، بنحو 28.20% ليغلق عند 3.03 جنيه.

وعلى نفس المنوال، انخفض سهم مصر الجديدة للإسكان بـ1.75% إلى 11.250 جنيه وإي إف جي القابضة بـ21.54% إلى 14.75 جنيه، بالإضافة إلى فوري بنسبة 8.01% إلى 5.170 جنيه.

وفي اتجاه مغاير، ارتفع 6 أسهم على رأسها سعر بنسبة 17.65% إلى 60 جنيهًا وحديد عز بـ48.67% إلى 53.52 جنيه،

وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بـ50.39% إلى 67 جنيهًا، والسويدي إلكتريك بـ15.51% إلى 23.53 جنيه، وسيدي كرير للبتروكيماويات بـ24.04% إلى 27.5 جنيه، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية المصرية بـ11.07% إلى 10.03 جنيه.

القيمة السوقية لسهم التجاري الدولي تتصدر بـ181.2 مليار جنيه

حصد سهم التجاري الدولي المركز الأول من حيث القيمة السوقية بين أعلى 10 أسهم في قيمة التداولات خلال الربع الثالث 2023؛ ليسجل 181.2 مليار جنيه.

وحلّ في المرتبة الثانية أبوقير للأسمدة بـ84.55 مليار جنيه يليه السويدي إلكتريك في الثالثة بــ51.08 مليار جنيه، حديد عز في الرابعة بـ29.08 مليار جنيه وإي إف جي القابضة في الخامس بـ21.5 مليار جنيه.