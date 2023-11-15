سهم بلتون يترأس تعاملات السوق مع ختام جلسة اليوم بقيمة 280.6 مليون جنيه (جراف)

ترأس سهم بلتون المالية القابضة تعاملات البورصة المصرية، مع ختام جلسة اليوم الأربعاء، بعدما استحوذ على 8.4% من إجمالي تداولات الأسهم.

وتراجع إجمالي التداول في البورصة خلال جلسة اليوم إلى 15.6 مليار جنيه، مقابل 89 مليار؛ إذ استحوذت الأسهم على 21.85% من الإجمالي.

وسجلت الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية تداولات بقيمة إجمالية 3.4 مليار جنيه بعد التعامل على 1.26 مليار سهم من خلال تنفيذ 110.9 ألف عملية.

بلتون تتصدر بـ 280.6 مليون جنيه

وتصدر سهم بلتون المالية القابضة تداولات السوق، مع ختام جلسة اليوم بقيمة 280.6 مليون جنيه وبحصة 8.4% من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة.

وحصد سهم البنك التجاري الدولي المركز الثاني بقيمة تداولات 238.49 مليون جنيه وبحصة 7.2%.

وحصل سهم بالم هيلز للتعمير على المركز الثالث بقيمة تداولات 177.3 مليون جنيه وبحصة 5.3%.

وحل سهم مدينة مصر للإسكان والتعمير على المركز الرابع بقيمة 171.1 مليون جنيه وبحصة 5.1%.

وجاء سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير في المركز الخامس بقيمة 144.99 مليون جنيه وبحصة 4.4%

وفي المركز السادس، سجل سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة على تداولات بقيمة 126.16 مليون جنيه وبحصة 3.8%.

وفي السابع، حصد سهم جي بي كوربوريشن تداولات بقيمة 114.63 مليون جنيه بحصة 3.4%.

وفي الثامن، جاء سهم دلتا للإنشاء والتعمير بقيمة تداولات 91.5 مليون جنيه وبحصة 2.7%.

وفي التاسع، فسجل سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة تداولا بقيمة 90.14 مليون جنيه وبحصة 2.7%.

وحل سهم حديد في المركز العاشر بقيمة تداولات 69.09 مليون جنيه وبحصة 2.1%