سهم بلتون على قمة تداولات السوق بقيمة 555.4 مليون جنيه (جراف)

تصدر سهم بلتون المالية القابضة تداولات البورصة المصرية مع ختام جلسة اليوم الثلاثاء بعدما استحوذ على 13.7% من إجمالي تعاملات الأسهم.

وارتفع إجمالي التداول في البورصة المصرية اليوم إلى 114.3 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه في الجلسة السابقة؛إذ استحوذت الأسهم على 3.75% من الإجمالي.

وسجلت الأسهم المقيدة تداولات بقيمة 4.13 مليار جنيه غير شاملة الصفقات بعد التعامل على 1.279 مليار سهم من خلال تنفيذ 119.48 ألف عملية.

بلتون على قمة التداولات بـ 555.4 مليون جنيه

حصد سهم بلتون المالية القابضة المركز الأول من حيث التداولات في البورصة المصرية بقيمة 555.4 مليون جنيه بعد التعامل على 147.94 مليون ورقة مالية.

وحل سهم البنك التجاري الدولي في المركز الثاني بقيمة تداولات 544.3 مليون جنيه بعد التعامل على 7.7 مليون ورقة مالية.

وحصل سهم مجموعة إي إف جي القابضة على المركز الثالث بقيمة 229.22 مليون جنيه بعد التعامل على 12.8 مليون ورقة مالية.

وجاء سهم السويدي إليكتريك في المركز الرابع بقيمة 151.4 مليون جنيه بعد التعامل على 5.2 مليون ورقة مالية

وفي المركز الخامس، سجل سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير تداولات بقيمة 138 مليون جنيه.

وفي السادس، حصد سهم مصر لإنتاج الأسمدة موبكو تداولات بقيمة 118.78 مليون جنيه.

وفي السابع، جاء سهم حديد عز بقيمة تداولات 116.9 مليون جنيه يليه في الثامن سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة 103.6 مليون جنيه ثم أوراسكوم للاستثمار بقيمة 98.09 مليون جنيه، وفي العاشر مصر الجديدة للإسكان بقيمة 95.75 مليون جنيه.