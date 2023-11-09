سهم بلتون على قمة تداولات البورصة في الجلسة الأخيرة من الأسبوع الجاري

ترأس سهم بلتون المالية القابضة تداولات البورصة المصرية بختام الجلسة الأخيرة من الأسبوع الجاري بعدما استحوذ على 10.9% من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة.

وارتفع إجمالي التداول في البورصة المصرية اليوم الخميس إلى 24.3 مليار جنيه مقابل 16.3 مليار جنيه في جلسة الأربعاء؛ إذ استحوذت الأسهم على 18.25% من إجمالي تعاملات سوق داخل المقصورة.

وسجلت الأسهم المقيدة في البورصة اليوم تداولات بقيمة 4.42 مليار جنيه بعد التعامل على 1.32 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 133932 عملية.

سهم بلتون في القمة بـ 463.3 مليون جنيه

استحوذ سهم بلتون المالية القابضة على المركز الأول على صعيد التداولات بقيمة 463.3 مليون جنيه بحصة 10.9% من إجمالي تعاملات الأسهم من خلال تنفيذ 122.24 مليون ورقة مالية.

وحصد سهم البنك التجاري الدولي على المرتبة الثانية بقيمة تداولات 335.56 مليون جنيه بعد التعامل على 4.74 مليون ورقة مالية.

وجاء سهم مصر لإنتاج الأسمدة موبكو في المركز الثالث بقيمة تداولات 229.85 مليون جنيه بعد التعامل على 4.74 مليون ورقة مالية.

وفي المركز الرابع، سجل سهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية تداولات بقيمة 195.12 مليون جنيه بعد التعامل على 2.33 مليون ورقة مالية.

وفي الخامس، حصل سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية على تداولات بقيمة 142.9 مليون جنيه.