سهم «بلتون المالية» يقفز 20% بعد الإعلان عن دعم من المالك الإماراتي

قفز سهم شركة بلتون المالية القابضة، اليوم الثلاثاء، بنسبة 19.5%؛ مدعومًا بالحصول على قرض حسن بقيمة 1.34 مليار جنيه من شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية- المساهم الرئيسي.

وبحسب شاشات التداول، ارتفع سهم “بلتون” إلى مستوى 3.49 جنيه، مع إغلاق الجلسة، مسجلًا تداولات مرتفعة بلغت 79مليون جنيه، بتداول 23.08 مليون ورقة مالية.

وأعلنت “بلتون المالية” اليوم، عن شروعها في إجراءات الحصول على قرض حسن بقيمة 1.34 مليار جنيه من شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية المستحوِذة على الشركة منذ أغسطس الماضى.

وقالت بلتون القابضة، في إفصاح مرسل للبورصة، الثلاثاء، إن هذا القرض سيكون حسنًا دون فوائد لمدة سنة من تاريخ تسلمه.

وأشارت الشركة إلى أن هذا القرض سيجري منحه من شركة شيميرا للاستثمار مباشرة، أو من خلال إحدى الشركات التابعة لها، وفقًا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 7 نوفمبر الحالي.

وانتقلت ملكية وإدارة بلتون المالية القابضة إلى أوراسكوم المالية القابضة منذ 11 فبراير 2021، فى إطار عملية إعادة هيكلة لشركات أوراسكوم للاستثمار القابضة المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

وأصبحت بلتون إحدى الشركات التابعة لشيميرا للاستثمار الإماراتية منذ أغسطس الماضى بعد تنفيذ عرض شراء 55.9% من أسهمها، بقيمة إجمالية قدرها 384.7 مليون جنيه.

وتولّت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية مهامّ سمسار العرض، بينما تولَّى مكتب معتوق بسيوني وحناوى للاستشارات القانونية والمحاماة مهامّ المستشار القانونى للصفقة، وفقًا لنشرة الطرح المرسَلة للرقابة المالية بتاريخ 19 يوليو الماضي.

وأعلنت بلتون المالية القابضة، فى 31 أغسطس الماضي، انتخاب مجلس إدارة جديد شمل 4 أعضاء جدد ممثلين عن شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية.

وأسفرت نتيجة انتخابات بلتون القابضة عن اختيار داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة بمنصف الرئيس التنفيذى للشركة، وسيد شعيب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي.

كما أسفرت النتائج المرسلة للبورصة المصرية بتاريخ 31 أغسطس الماضى، عن انتخاب أندريا موليكا، وميريان خلف، أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين.

وأقرَّت الجمعية العامة للمساهمين نتيجة الانتخابات وتشكيل مجلس الإدارة على النحو السابق لمدة ثلاث سنوات، مع تفويض المجلس في اختيار ثلاثة أعضاء مستقلّين وذوي خبرة للالتحاق بالمجلس.