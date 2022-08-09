سهم بلتون القابضة يقفز بنسبة 61% بعد خمسة أيام من استحواذ شيميرا الإماراتية

قفز سهم شركة بلتون المالية القابضة بنسبة 61% بعد خمسة أيام من تنفيذ شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية عملية الاستحواذ على 55.9% من أسهمها ،وفقا لآخر بيانات منشورة على شاشة التداول بالبورصة حتى الساعة 12:30

وأظهرت بيانات شاشة البورصة ارتفاع سعر سهم بلتون القابضة بجلسة الثلاثاء إلى 2.35 جنيه حتى الساعة 12:30، بنسبة ارتفاع بلغت 14% عن سعر إغلاق جلسة الإثنين (2 جنيه تقريبا).

وبلغ سعر الاستحواذ المنفذ بجلسة 4 أغسطس (أى منذ خمسة أيام) حوالى 1.458 جنيه للسهم بما يعنى ارتفاع سعر السهم بنسبة 61% وفقا لحسابات المال.

ونفذت شيميرا للاستثمار الإماراتية عملية الاستحواذها على 55.9% من أسهم بلتون القابضة بقيمة إجمالية قدرها 384.7 مليون جنيه ،وفقا لنتيجة العرض المنشورة على شاشة التداول منذ أيام.

وأظهرت نتيجة هذا العرض استجابة 259.1 مليون سهم فى بلتون القابضة لعرض الشراء المقدم من شركة شيميرا للاستثمار بسعر 1.458 جنيه للسهم.

شيميرا استحوذت على حصة المساهم الأكبر فى بلتون القابضة بقيمة 384 مليون جنيه

أنسى ساويرس (الحفيد) رئيس أوراسكوم المالية البائعة لحصتها

كما أشارت أوامر البيع المسجلة فى العرض إلى أن شركة أوراسكوم المالية القابضة( المساهم الأكبر فى بلتون )،هى الطرف شبه الوحيد المستجيب للعرض ،كما تشير النتيجة إلى معظم صغار المساهمين لم يستجيبوا للعرض ولم يسجلوا أى أوامر لبيع أسهمهم التى تمثل 44.1% تقريبا من إجمالى الأسهم.

وتولت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية مهام سمسار العرض، بينما تولى مكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية والمحاماة ، مهامّ المستشار القانونى للصفقة،وفقا لنشرة الطرح المرسلة للرقابية المالية بتاريخ 19 يوليو الماضى.

وتبلغ حصة أوراسكوم المالية القابضة فى بلتون حوالى 55.9% بما يعادل 295.1 مليون سهم (تمثل الحصة المستجيبة)، بينما تتوزع بقية الحصة على آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة، وفقًا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 19 يوليو الماضى.

وانتقلت ملكية وإدارة بلتون إلى أوراسكوم المالية القابضة منذ 11 فبراير 2021، فى إطار عملية إعادة هيكلة لشركات أوراسكوم للاستثمار القابضة المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس .

ويرأس أنسي نجيب ساويرس (الحفيد) مجلس إدارة أوراسكوم المالية، بينما يشغل نيلز بختلر منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

واستهدف عرض شيميرا الاستحواذ على 90% من أسهم الشركة كحد أعلى مستهدف أو 51% من الأسهم كحد أدنى، بما يعنى أن نتيجة العرض جاءت فوق الحد الأدنى بقليل حيث بلغت نسبة الاستجابة 55.9%.

تكليف داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة برئاسة بلتون

وأعلنت شيميرا للاستثمار اليوم الثلاثاء تعيين داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة بمنصب الرئيس التنفيذى لشركة بلتون المالية القابضة بعد نجاحها فى اتمام الاستحواذ على 55.9% من أسهمها.

وقالت شيميرا فى بيان حصلت المال على نسخة منه إن تعيين داليا خورشيد فى هذا المنصب لما تتمتع به من خبرة واسعة فى مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية الدولية وتمويل الشركات.

وقال سيد بصر شُعيب رئيس مجلس إدارة شيميرا أن خطوة الاستحواذ على بلتون تتماشى بشكل مباشر مع رؤية واستراتيجية الشركة للتوسع على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن الشركة تتطلع إلى توليد القيمة خلال الفترة المقبلة من خلال تنفيذ خطة تحولية طموحة تستهدف دعم نمو “بلتون” وتعزيز ربحيتها.

وأكد شعيب ثقته في أن تكليف داليا خورشيد بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة بلتون سيساهم بشكل فعال في إعادة بناء الشركة كواحدة من أبرز الشركات الرائدة في قطاع الخدمات المالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبها عبرت داليا خورشيد عن اعتزازها بتولى قيادة خطة التحول الاستراتيجي لشركة بلتون، معربة عن ثقتها في على إعادة هيكلة الشركة لتصبح أحد الكيانات الرائدة في المنطقة ومركزًا لجذب الاستثمارات الدولية.