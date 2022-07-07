سهم «باكين» يصعد 4% بجلسة الخميس تزامنا مع إعلان الشركة تلقيها عرض شراء على كامل أسهمها

أنهي سهم شركة “البويات والصناعات الكيماوية – باكين” تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع الجاري والجلسة الأخيرة قبل بدء إجازة عيد الأضحي على صعود بنحو 4% عند 15.56 جنيه.

وكانت أعلنت شركة باكين للبويات والصناعات الكيماوية بجلسة الخميس تلقّيها عرض استحواذ على كامل أسهمها من شركة سايباد للاستثمار الصناعى ش.م.م بسعر يتراوح بين 16 إلى 16.5 جنيه للسهم.

وقالت باكين، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، الخميس، إن هذا السعر مبدئي وسيجرى النظر في نطاقه بعد عملية الفحص النافى للجهالة لتحديد السعر النهائى للصفقة.

ويستهدف عرض سايباد للاستثمار الصناعى الاستحواذ على 90% من أسهم الشركة كحدٍّ أعلى مستهدف أو 51% من الأسهم كحد أدنى، وفقًا لكتاب الشركة المرسل لباكين وهيئة الرقابة المالية صباح الخميس (تلقت الهيئة خطاب الشركة الساعة التاسعة صباحًا).

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات الخميس (آخر جلسة قبل عيد الأضحى) على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وحجم تداولات 547 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.09% عند 8764 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 1.47%، ليسجل 1693 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.22% مسجلا 2484 نقطة.