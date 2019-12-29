سهم «الوطنية للإسكان» يقفز 10% بعد الموافقة على بيع فندق ميريديان هليوبوليس

ارتفع سهم شركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، بنحو 10% خلال جلسة تداول اليوم، ليغلق السهم عند سعر 26.10 جنيه، مستفيداً من موافقة الجمعية العمومية للشركة على بيع فندق ميريديان هليوبوليس بقيمة 605 ملايين جنيه.

وأظهرت شاشة التداول بالبورصة اليوم، تنفيذ عمليات تداول على 16 ألف سهم بالوطنية للإسكان، بقيمة إجمالية 418 ألف جنيه، ساهمت فى ارتفاع قيمة السهم من 23.80 جنيه إلى 26.10 جنيه.

موافقة العمومية على بيع فندق ميريديان لشركة إيمكس إنترناشيونال

وكانت الوطنية للإسكان، قد أعلنت اليوم، موافقة العمومية على العرض المقدم للبنك الأهلى المصرى – باعتباره المساهم الرئيسي- من شركة إيمكس إنترناشيونال لشراء فندق ميريديان هيلوبوليس المملوك لها بمدينة مصر الجديدة، بقيمة إجمالية 605 ملايين جنيه.

وقالت الوطنية للإسكان إن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر الحالى وافقت على العرض المقدم بإجماع الحاضرين والبالغ نسبتهم (93.7%) من إجمالى عدد أسهم الشركة.

وأضافت الوطنية للإسكان إن هذا العرض يتضمن سداد 50% من إجمالى الثمن عند تحرير العقد الابتدائى للبيع وتسليم الفندق، على أن يسدد الباقى خلال خمس سنوات مع احتساب فائدة متناقصة قدرها 13.5% سنوياً.

ومنذ النصف الثانى من 2016 تحاول الوطنية للإسكان، بيع الفندق، وتعاقدت مع البنك الأهلى لتولّى الترويج للفندق، سواء فى السوق المحلية أو الخارجية كالخليج، وعقدت مزادين للبيع، لكنها لجأت لإلغاءهما بسبب ضعف القيمة المالية المقدمة.

وخلال عام 2018 حققت الوطنية للإسكان إيرادات إجمالية من الفندق قاربت 80 مليون جنيه، وصافى ربح 12.3 مليون جنيه.

توسعات عقارية مرتقبة بالشركة

وعلمت “المال” أن الوطنية للإسكان، ستركز فى الفترة القادمة على زيادة الاستثمار العقارى بالشركة، بعد بيع الفندق.

وتمتلك “الوطنية للإسكان” محفظة أراضٍ متنوعة، من بينها مساحة 29777 مترًا مربعًا بمنطقة سهل حشيش جنوب الغردقة مخصصة لبناء مشروع إسكان للعاملين بالفنادق السياحية بالمنطقة.

كما تمتلك قطعة أرض مساحتها 750 مترًا مربعًا بشارع حسن المأمون المنطقة السادسة بلوك 125 قطعة رقم 16 بمدينة نصر يجرى عليها تنفيذ مشروع عمارة سكنية عليها منذ أبريل الماضي.

وقالت “الوطنية للإسكان”، فى إفصاح سابق للبورصة، إن النسبة المستغَلّة من محفظة الأراضي التي تمتلكها 50% وتتمثل في أرض حسن المأمون بمدينة نصر.

حل أزمة أرض سهل حشيش

وفى أبريل الماضى، نشرت المال خبراً عن إسدال الوطنية للاسكان، الستار نهائياً عن نزاعها مع شركة المصرية للمنتجعات السياحية، بشأن قطعة أرض بمنطقة سهل حشيش بالبحر الأحمر، بعدما اتفق الطرفين على استبدال الارض محل النزاع بأخرى فى نفس المنطقة.

وكانت المال قد نشرت فى السابق، كواليس الأزمة، والتى تمثلت فى لجوء الوطنية للتحكيم المحلى ضد شركة المنتجعات، لتسوية الخلاف القائم بينهما حول قطعة الأرض التى اشترتها الوطنية مساحتها 29.7 ألف متر، بمنطقة سهل حشيش بقيمة 4 ملايين جنيه لإنشاء مشروع سكنى للعاملين بالفنادق السياحية، ولكن فى مرحلة لاحقة، فوجئت الوطنية بإجراء بعض التغيرات فى المخطط العام للموقع، بما أضر باستثماراتها، ودفعها للتفاضى.

وقالت مصادر مقربة إن مسئولى الشركتين عقدوا أكثر من اجتماع خلال الفترة الماضية، للوصول إلى حلول مرضية لحل الأزمة، لتفادى طول فترة التقاضى، وتم الاتفاق على الطرفين على استبدال قطعة الأرض، بأخرى بنفس المساحة، بداخل منطقة سياحية ومرفقة على البحر، بدلاً من الأخرى والتى كانت تعانى من غياب المرافق، بما يعطل الاستثمار، فى ظل عدم القدرة على استلام الأرض منذ عام 2000.

ويضم هيكل ملكيتها بنوك: الأهلي بنحو 40% ، ومصر 31.6%، وناصر 3.2%، وقناة السويس نحو 17.2%، والباقي أسهم حرة التداول.

وسجلت الشركة صافي ربح قدره 3.6 مليون جنيه خلال عام 2018، مقابل 8.1 مليون أرباحًا خلال 2017.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 12.41 مليون جنيه خلال عام 2018، مقابل إيرادات 34 مليونًا خلال 2017.