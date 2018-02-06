سهم الوطنية للإسكان يرتفع 10% نهاية جلسة اليوم

أسماء السيدأنهى سهم "الوطنية للإسكان للنقابات المهنية" تعاملاته بجلسة، اليوم الثلاثاء، على صعود 9.9% عند 29.56 جنيه، ليتصدر بذلك قائمة السهم اﻷكثر صعودًا للجلسة الثانية على التوالي.وتمكنت مؤشرات البورصة المصرية من التماسك بختام التعاملات وتعويض جزء من الخسائر الصباحية، ليغلق المؤشر الرئيسي على ت

أسماء السيد



أنهى سهم “الوطنية للإسكان للنقابات المهنية” تعاملاته بجلسة، اليوم الثلاثاء، على صعود 9.9% عند 29.56 جنيه، ليتصدر بذلك قائمة السهم اﻷكثر صعودًا للجلسة الثانية على التوالي.

وتمكنت مؤشرات البورصة المصرية من التماسك بختام التعاملات وتعويض جزء من الخسائر الصباحية، ليغلق المؤشر الرئيسي على تراجع بنسبة 1.6% عند 14717 نقطة، كما أنهى مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة تعاملاته على هبوط بـ 2.4% عند 839 جنيهًا.

وبلغت قيم التداول على اﻷسهم مليار جنيه، ومن اجمالي اﻷسهم المتداولة والبالغه 189 سهم تراجع أداء 164 سهم، وصعد 9 آخرين، بينما لم يتغير 16 سهمًا.

يُذكر أن الشركة أعلنت يوم اﻷحد المنقضي، عن عقد مزاد علني بنظام المظاريف المغلقة لبيع فندق مريديان هليوبوليس بأخر الشهر الجاري، وأوضحت أن كراسة الشروط تطلب مقابل 5000 جنيه للنسخة، وذلك من خلال البنك الأهلي المصري

وأوضحت الشركة أن الفندق يُقام على مساحة 5657 متراً مربعاً بشارع العروبة – مصر الجديدة.