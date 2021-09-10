سهم «المصرية لنظم التعليم» يتصدر تنفيذات بورصة النيل خلال أسبوع

ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، أن سهم المصرية لنظم التعليم الحديثة تصدر أسهم بورصة النيل الأسبوع الماضي، منخفضًا 0.47%، بقيم تداولات 27.3 مليون جنيه.

وأوضح تقرير البورصة أن سهم مصر إنتركونتننتال لصناعة الجرانيت تذيل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، لينهي تعاملاته عند 5.25 جنيه للسهم الواحد.

وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين المصريين.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 2.17% ليصل إلى 11056 نقطة، و“egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.58% إلى 2807 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 6.45% إلى 3795 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 3.29%، ما يعادل 24.5 مليار جنيه، ليغلق عند 721.2 مليار .

واختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الخميس، نهاية تعاملات الاسبوع، على هبوط جماعي، مدفوعة بضغوط بيعية للمستتثمرين المصريين.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 11056 نقطة، و“egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.63% إلى 2807 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 1.35% إلى 3795 نقطة.

وتوقع محللون فنيون أن تواصل البورصة المصرية حركتها العرضية المائلة للصعود بجلسة الغد، مرجحين انطلاقة نحو مستويات 11200و 11350 نقطة، حال استمرار تماسك السوق أعلى مستوى 11000 نقطة.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني فى شركة “نعيم القابضة” إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي لايزال متماسكًا أعلى 11000 نقطة، لافتًا إلى أن نجاحه في الارتداد لأعلى من ذلك المستوى سوف يعزز من فرص صعوده لمستوى 11350 نقطة.

وأشار إلي أن فشل المؤشر في عدم التماسك أعلى مستوى 11000 نقطة سوف يُنذر بمزيد من التراجع نحو مستوى 10750 نقطة .

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار فى شركة “إنترناشيونال” لتداول الأوراق المالية، إن حركة أسهم البورصة سواء القيادية أو نظيرتها المضاربية تشهد حركة متذبذبة منذ بداية الأسبوع بضغط مجموعة من العوامل وهو ما ظهر على إغلاقات جلسة الاربعاء .

وتوقع أن تستكمل السوق حركتها المتذبذبة بجلسة الخميس نحو مستويات 11200 نقطة، خاصة في ظل إغلاق السوق أعلى دعم 11000 نقطة، لافتًا إلي أن تجاوز مستوى 11200 نقطة سيدفعها نحو منطقة 11400 نقطة على المدى القريب .

ولفت إلي أن إعادة الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية وتعديلات ضوابط الإقفال كانت أبرز الأحداث التي دفعت السوق للتحرك بشكل تذبذبي .

وعلى صعيد المؤشر السبعيني، أكد أنه يتداول حاليًا قُرب مقاومة 2860 نقطة، لافتًا إلي أن المؤشر لديه مستهدفات بمستوى 2930 نقطة وتجاوزها سيدفعه نحو 3013 نقطة.