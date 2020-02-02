سهم «المصرية للاتصالات» يقفز 13% ويقتنص 53% من تداولات منتصف التعاملات

قفز سهم المصرية للاتصالات بما يقرب من 13% بحلول منتصف التعاملات الأحد، جلسة بداية الأسبوع، مستحوذا على 53% من إجمالي تداولات السوق ككل.

واستفاد سهم المصرية للاتصالات من إعلان اتجاه استحواذ “اتصالات السعودية” على حصة “فودافون العالمية” في وحدتها بمصر بنسبة 55%، فيما تمتلك “المصرية” الـ45% المتبقية.

توقعات بوصول السهم لـ 18 جنيها

وقال محللون لـ”المال” إن السهم قد يصل لمستويات الـ 18 جنيها التي قدرتها بنوك الاستثمار حال استمرار التدافع عليه بنفس وتيرة الأسبوع الماضي، والذي أنهى تداولاته فيه على صعود يقترب من الـ 26%، عند 12.34 جنيه.

وبمنتصف تعاملات الأحد صعد السهم 12.6% ليصل إلى 14 جنيها، بتداولات إجمالية قيمتها 257.7 مليون جنيه، تعادل 53% من إجمالي تعاملات السوق البالغة 480 مليون جنيه.

وقال هيثم عبد السميع، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، ان استمرار التداولات على السهم بنفس نهج الأسبوع الماضي، قد يدفعه لمواصلة الصعود نحو 18 جنيهًا الأسبوع الحالي، وفقًا لتوقعات بنوك الاستثمار.

وأرجع عبدالسميع حالة الشراء القوية التي شهدها السهم، الأسبوع الماضي، بدعم أنباء دعمت الورقة المالية بقوة.

بايونيرز: 17 جنيه نصيب سهم المصرية حال بيعها حصتها بالمصرية للاتصالات

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن سعر صفقة الاستحواذ يعني أنه في حالة اتخاذ المصرية للاتصالات قرارا ببيع حصتها في فودافون مصر سيكون نصيب سهمها من صفقة البيع ما يتراوح بين 16.5 و 17 جنيها.

والأسبوع الماضي أعلنت اتصالات السعودية توقيع مذكرة تفاهم مع فودافون العالمية لشراء حصة الأخيرة من وحدتها في مصر بنسبة 55%، بقيمة 2.3 مليار دولار، على أن تتم الصفقة في يونيو المُقبل.