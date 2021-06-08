سهم المصرية للاتصالات يقفز 11% بعد تعديل سياسة توزيع الأرباح مع فودافون

في رد فعل قوي على تعديل سياسة توزيعات الارباح مع شركة فوافون العالمية، قفز سهم المصرية للاتصالات بحوالي 11% خلال جلسة تعاملات البورصة اليوم الثلاثاء.

وشهدت شاشات التداول ارتفاع السهم بنسبة 11% ليغلق عند مستوى 13.19 جنيه للسهم الواحد مسجلا تداولات ضخمة بلغت 159.2 مليون جنيه.

ووقعت كلا من الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة فودافون العالمية، أمس الإثنين، اتفاقية مساهمين معدلة .

وتتضمن الاتفاقية تعديل سياسة توزيعات الأرباح لشركة فودافون مصر بحيث تقوم شركة فودافون مصر بدفع توزيعات أرباح استثنائية تقدر بـ 10 مليارات جنيه للمساهمين خلال العام الحالي، تم بالفعل صرف 2 مليار جنيه منها في مارس الماضي.

كما اتفق الطرفان على وضع حد أدنى لتوزيعات الأرباح مستقبلا بقيمة 60% من التدفقات النقدية الحرة لفودافون مصر.

وتضمنت الاتفاقية حصول مجموعة فودافون العالمية على حق نقل ملكية حصتها في “شركة فودافون مصر” داخل مجموعة فودافون العالمية، كما تشمل الاتفاقية حفاظ الشركة المصرية للاتصالات على الحقوق الموجودة في اتفاقية المساهمين الحالية، بالإضافة إلى حصولها على بعض حقوق الأقلية الإضافية، ومنها حق الحصول على معلومات عن استثمارها بالشركة.

وكشف مصدر مسئول فى شركة فودافون مصر لـ”المال” اليوم عن اعتزامها صرف 8 مليارات جنيه توزيعات أرباح استثنائية لمساهميها خلال يوليو المقبل، بعد موافقة جمعيتها العمومية.

وأكد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز مناخ التوافق بين الشركات؛ الأمر الذي سيكون له آثر إيجابى على تطوير سوق الاتصالات المصرى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.



وأشار إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم كافة الجهود والسياسات المحفزة لتنمية استثمارات الشركات العاملة بقطاع الاتصالات المصرى، باعتبارها شريكا رئيسيا في تنفيذ إستراتيجية مصر الرقمية.

وصرح نيك ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية:” ستسمح هذه الاتفاقية لشركة فودافون مصر بمواصلة ضخ مزيد من الاستثمارات ومن ثم نمو الأعمال وتقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة والعمل مع المصرية للاتصالات والحكومة، لتحقيق رؤية الدولة في الرقمنة والشمول المالي”.

ومن جانبه، أفاد محمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر بأن توقيع الاتفاقية المعدلة للمساهمين تعكس أهمية الشراكة الإستراتيجية وتعكس رغبة جميع الأطراف في الاستثمار والعمل الدائم على تعظيم الفائدة لجميع أطراف الاتفاقية.