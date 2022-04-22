كشف تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة المصرية تصدر سهم المشروعات الصناعية والهندسية تعاملات بورصة النيل، الأسبوع الماضي، مرتفعا 6.45% بقيم تداولات 10.57 مليون جنيه.

وذكر تقرير البورصة أن سهم الفنار للمقاولات تذيّل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، ليُنهي تعاملاته عند 3.02 جنيه.

وتصدّر سهم البنك التجاري الدولي- مصر قائمة الأسهم المقيدة بقيمة 788.1 مليون جنيه، متراجعاً 4.1%.

وتباينت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.23% ليصل إلى 10548 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.1% إلى 1831 نقطة، وصعد مؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 2.39 % إلى 2767 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، متراجعا بنحو 0.23% إلى 688.9 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 305 ملايين جنيه تقريبا، بعد استحواذهم على 16.8% من التداولات.

وفضل العرب الشراء بقيمة 157.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.7% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على 16.8%، والعرب على 11.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات النشطة بالبورصة الأسبوع الماضي بقيم تعاملات قدرها 823 ملايين جنيه.

وذكر تقرير البورصة أن قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف تزيل القائمة بتداولات هزيلة بلغت 3.1 مليون جنيه فقط.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية خلال جلسة، أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي نحو 8.593 مليار جنيه ليغلق عند 688.872 مليار.

وارتفع مؤشر “egx30” بنحو 0.99% ليغلق عند مستوى 10548 نقطة، وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 4.72% ليغلق عند مستوى 1831 نقطة، ومؤشر “egx100” بنحو 3.78% ليغلق عند مستوى 2767 نقطة.