سهم المشروعات الصناعية يتصدر تنفذات بورصة النيل خلال أسبوع

ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، أن سهم المشروعات الصناعية والهندسية تصدر أسهم بورصة النيل الأسبوع الماضي، منخفضاً 8%، بقيم تداولات 16.8 مليون جنيه.

وأوضح تقرير البورصة أن سهم فيركيم مصر للأسمدة تذيل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، لينهي تعاملاته عند 6.3 جنيه للسهم الواحد.

وهبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.8% ليصل إلى 10679 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 6.75% إلى 1776 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 6.2 % إلى 2703 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 30 مليار جنيه خلال تعاملات الاسبوع، متراجعاً بنحو 4.2% إلى 690.5 مليار جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على هبوط جماعي وسط ضغط بيعي للمستثمرين المصريين بسبب توقف صفقة استحواذ على المجموعة المالية هيرميس.

وانخفض المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.55% ليصل إلى 10679 نقطة، بينما تراجع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.9% إلى 1776 نقطة، وامتد التراجع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا 2.3% إلى 2703 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 519 مليون جنيه تقريباً، وذلك بعد استحواذهم على 21.6% من التداولات.

وذكر تقرير البورصة أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 236.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.