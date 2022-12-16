سهم المشروعات الصناعية يتصدر تعاملات بورصة النيل الأسبوع الماضي

كشف تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة المصرية تصدر سهم المشروعات الصناعية والهندسية تعاملات بورصة النيل، الأسبوع الماضي، مرتفعًا 1.12% بقيم تداولات 15.69 مليون جنيه.

وذكر التقرير أن سهم المصرية الكويتية للاستثمار قد تذيّل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، ليُنهي تعاملاته عند 1.39 جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة، ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي انتهت تداولاته الخميس، وسط دعم مشتريات للمستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 2.04% ليصل إلى 15141 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.97% إلى 2864 نقطة، و“ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.84% إلى 4214 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حوالي 22 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 973.5 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى البيع في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي.

وأنهت البورصة، تعاملات جلسة أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية.

وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.54% والمؤشر السبعيني 0.65%، والأوسع نطاقا بنسبة 0.78% .