سهم المشروعات الصناعية يتصدر تداولات بورصة النيل الشهر الماضي

كشف تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة المصرية أن سهم شركة المشروعات الصناعية والهندسية تصدر أسهم بورصة النيل الشهر الماضي، منخفضاً 10.45%، بقيم تداولات 75.3 مليون جنيه.

وأوضح تقرير البورصة أن سهم يوتوبيا للاستثمار العقاري تذيل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، لينهي تعاملاته عند 10.81 جنيه للسهم .

وسجلت مؤشرات البورصة تراجعات جماعية خلال تعاملات يناير المنقضي، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب.

وانخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.84% ليصل إلى 11490 نقطة.

كما تراجع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.77% إلى 2118 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 4.04% إلى 3123 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 3.1%، ما يعادل 24 مليار جنيه، ليغلق عند 741.9 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة بقيمة 612 مليون جنيه، وذلك بعد استحواذهم على 15.6% من التداولات.

وفضل العرب الشراء بقيمة 50 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

بينما لم يشر تقرير البورصة إلى حجم تعاملات المصريين وأظهر استحواذهم على 75.1% من التداولات.

يذكر أن مؤشرات السوق قد شهدت ارتفاعات جماعية بجلسة تداولات أمس الاثنين، اخر جلسات شهر يناير، وصعد “EGX30” الرئيسي بنسبة 0.29% ليصل إلى 11490 نقطة.

كما ارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.77% إلى 2118 نقطة، ونظيره “EGX100” الأوسع نطاقًا بنحو 0.96% إلى 3123 نقطة.

وسجلت قيم التداولات على الأسهم 648 مليون جنيه، وجرى التعامل على 190 سهمًا ارتفع منها 85، وانخفضت أسعار 32، بينما استقر 73 عند مستويات إغلاق جلسة الأحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيم تداولات قدرها 93.6 و27.8 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضّل الأجانب البيع بصافي 121.4 مليون.