سهم «المشروعات الصناعية والهندسية» يهبط 26% ويتصدر تنفيذات بورصة النيل خلال أسبوع

كشف تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة المصرية تصدر سهم المشروعات الصناعية والهندسية تعاملات بورصة النيل، الأسبوع الماضي، منخفضًا 26%، بقيم تداولات 23 مليون جنيه.

وذكر تقرير البورصة أن سهم الصخور العربية للصناعات البلاستيكية تذيّل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، لينهي تعاملاته عند 1.8 جنيه للسهم.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.21% ليصل إلى 11101 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.48% إلى 1901 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة -0.4% إلى 2882 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 400 مليون جنيه تقريباً، وذلك بعد استحواذهم على 15.6% من التداولات.

وذكر تقرير البورصة أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 111.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية بقيم تعاملات قدرها 873 مليون جنيه.

وتزيل القائمة قطاع المرافق بتداولات هزيلة بلغت 2.1 مليون جنيه فقط، بحسب تقرير البورصة.

وتصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، بحصة سوقية بلغت 16.5%.

وأنهت البورصة، تعاملات جلسة أمس الخميس، اخر جلسات الاسبوع، على تراجع جماعي بضغوط مبيعات المستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر egx30″ بنسبة 2.17%، ليغلق عند 11101 نقطة، ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 1.52% ليغلق عند 1901 نقطة، ومؤشر “egx100” بنسبة 1.59% ليصل إلى مستوى 2882 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 10.6 مليار جنيه ليغلق عند 720.8 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بصافي قدرة 506.9 ألف جنيه، 4.6 مليون جنيه، 120.7 مليون جنيه بالترتيب.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بصافي بلغ 96.3 مليون جنيه 23.7 مليون جنيه 5.8 مليون جنيه بالترتب.