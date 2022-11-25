سهم «المشروعات الصناعية» الأنشط في بورصة النيل الأسبوع الماضي

كشف تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة المصرية تصدر سهم المشروعات الصناعية والهندسية تعاملات بورصة النيل، الأسبوع الماضي، مرتفعًا 2.8% بقيم تداولات 7.76 مليون جنيه.

وذكر التقرير أن سهم إنترناشيونال بيزنيس تذيّل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، ليُنهي تعاملاته عند 1.3 جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي انتهت تداولاته الخميس، وسط دعم مشتريات للمستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 2.11% ليصل إلى 12779 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.37% إلى 2516 نقطة، و“ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.44% إلى 3637 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حوالي 20 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 841.2 مليار جنيه.