بورصة وشركات

سهم المجموعة المتكاملة يهيمن على 40% من تداولات «النايلكس» الأسبوع الماضي

بقيمة بلغت 3.6 مليون جنيه
أسماء السيد 5:38 م, السبت, 16 يناير 21 5:38 م, السبت, 16 يناير 21

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هيمن سهم “المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية” على حوالي 40% من تداولات بورصة النيل للأسهم الصغيرة والمتوسطة- النايلكس، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وحقق السهم قيمة تداول بلغت 3.6 مليون جنيه، ليحتلَّ بذلك صدارة الأسهم الأنشط، خلال الأسبوع المنقضي، فيما تذيّل القائمة سهم “جينال تورز”.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد بلغت تداولات “النايلكس” الإجمالية، الأسبوع الماضي، حوالي 9 ملايين جنيه، مقارنة بـ5 ملايين جنيه خلال الأسبوع السابق له.

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يُذكر أن مؤشرات السوق المحلية سجلت ارتفاعاتٍ جماعية، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 4.5% ليصل إلى 11453 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.7% إلى 2245 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 4% إلى 3252 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 2.68%، ما يعادل 17.7 مليار جنيه، ليغلق عند 677.8 مليار جنيه.

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وكانت البورصة قد اختتمت تعاملات جلسة الخميس الماضي، آخِر جلسات الأسبوع على صعود جماعي لمؤشراتها، وقيم تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه على الأسهم.

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بقلم أسماء السيد

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