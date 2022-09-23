سهم المجموعة المتكاملة يتصدر تنفيذات بورصة النيل الأسبوع الماضي

كشف تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة المصرية تصدر سهم المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية تعاملات بورصة النيل، الأسبوع الماضي، مرتفعا 37.08% بقيم تداولات 13.9 مليون جنيه.

وذكر التقرير أن سهم بورسعيد للتنمية الزراعية قد تذيّل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، ليُنهي تعاملاته عند 3.73 جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة تراجعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين العرب والأجانب.

وانخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.45% ليصل إلى 9933 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.33% إلى 2192 نقطة، ومؤشر “ egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 2.98% إلى 3127 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي باجمالي قيمة قدرها 222 مليون جنيه.

وسجل الاجانب مبيعات بقيمة 143.8 مليون جنيه، والعرب 78.3 مليون جنيه، بنسبة استحواذ بلغت 7.6 و5.8% بالترتيب.

تصدّر سهم البنك التجاري الدولي- مصر قائمة الأسهم المقيدة من حيث قيم التداول، خلال الأسبوع بعد ان استحوذ على 10% من التداولات بقيمة 477.6 مليون جنيه.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الخميس (نهاية الأسبوع)، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وحجم تداولات 821 مليون جنيه على الأسهم.

وتصدَّر قطاع العقارات قائمة أنشط القطاعات خلال تعاملات الأسبوع، بقيمة تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه.

وإحتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المركز الثاني بقيمة 632.1 مليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.23% عند 9933 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.17%، ليسجل 2192 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.14% مسجلًا 3127 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء، على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب وحجم تداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الثلاثاء، على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين والأجانب وحجم تداولات تجاوز مليار جنيه على الأسهم، كما أغلقت جلسة الإثنين، على صعود مشابه في إشارة إلى التعافي السريع من الهبوط الحاد بجلسة الأحد .

ورجح خبراء تحليل فنى في وقت سابق احتمالية تعرض المؤشر للضغوط البيعة مجددا ما زالت قائمة، كلما اقترب من مستوى المقاومة العنيفة 10350 نقطة، مرجحين سعى “EGX70” لاختراق 2200 نقطة، فى إطار الارتداد التصحيحى، ومنها لاستهداف 2300 ثم 2500 نقطة.