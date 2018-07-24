سهم القلعة يسترد عافيته ويصعد بالبورصة 1.6%

مصطفى طلعتاسترد سهم القلعة للاستشارات المالية القابضة عافيته، بمستهل تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، ليصعد بالبورصة المصرية 1.6%، متصدراً التنفيذات.وبحلول الساعة 11:30 صباحا، ارتفع السهم 1% مسجلاً مستوى 3.70 جنيه، أعلى سعر بالجلسة، متصدراً تنفيذات السوق بقيمة 47.4 مليون جنيه.وكان القلعة، الذى ي

مصطفى طلعت

استرد سهم القلعة للاستشارات المالية القابضة عافيته، بمستهل تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، ليصعد بالبورصة المصرية 1.6%، متصدراً التنفيذات.

وبحلول الساعة 11:30 صباحا، ارتفع السهم 1% مسجلاً مستوى 3.70 جنيه، أعلى سعر بالجلسة، متصدراً تنفيذات السوق بقيمة 47.4 مليون جنيه.

وكان القلعة، الذى يتميز بالسيولة المرتفعة، قد تراجع 5% بعد إعادة التداول عليه الأحد الماضى، ليغلق عند 3.58 جنيه، بإجمالي تداولات 134 مليون جنيه مستحوذا على 34.9% من إجمالى التداولات.

وكان البيان الذي أصدرته الرقابة المالية، الخميس الماضى، تعليقاً على تحديد القيمة العادلة لأسهم القلعة القابضة عند 6.34 جنيه للسهم، قد أثار حالة من اللغط فى سوق المال، بعد أن كشف عن عدم اعتداد الهيئة بتقييم المستشار المالى المستقل لإحدى الشركات التابعة للقلعة.

يذكر أن البورصة سجلت ارتفاعت جماعية بمستهل تعاملات جلسة اليوم، إذ صعد المؤشر الرئيسي 1.6%، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.64%، والمؤشر الأوسع نطاقا 0.86%.