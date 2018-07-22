سهم القلعة يتحدى وقف التداولات بالبورصة ويستحوذ اليوم على 35%

منى عبدالبارينجح سهم القلعة في أول يوم لعودة التعاملات عليه في الاستحواذ على نحو 35% من تداولات الأحد رغم وقف التعاملات عليه نصف وقت الجلسة تقريبا.وبنهاية الجلسة تراجع سهم القلعة بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 3.58 جنيه، بإجمالي تداولات 134 مليون جنيه مستحوذا على ما نسبته 34.9% من إجمالي تداولات اليوم

منى عبدالباري

نجح سهم القلعة في أول يوم لعودة التعاملات عليه في الاستحواذ على نحو 35% من تداولات الأحد رغم وقف التعاملات عليه نصف وقت الجلسة تقريبا.

وبنهاية الجلسة تراجع سهم القلعة بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 3.58 جنيه، بإجمالي تداولات 134 مليون جنيه مستحوذا على ما نسبته 34.9% من إجمالي تداولات اليوم البالغ إجماليها 383 مليون جنيه.

وشهد السهم الذي تم وقف التعاملات عليه خلال الفترة من 11 يوليو وحتى 19 يوليو عمليات جني أرباح قوية بجلسة اليوم، وذلك قبل قيام البورصة وقف التداولات عليه مؤقتا لحين ورود بيان من هيئة الرقابة المالية حول تعليقها على القيمة العادلة للسهم والتي صدرت الخميس الماضي.

وكانت البيان الذي أصدرته الرقابة المالية الخميس الماضي تعليقاً على تحديد القيمة العادلة لأسهم القلعة القابضة عند 6.34 جنيه للسهم، آثار حالة من اللغط فى سوق المال على مدار اليومين الماضيين، بعد أن كشف عن عدم اعتداد الهيئة بتقييم المستشار المالى المستقل لإحدى الشركات التابعة للقلعة، رغم قرارها استئناف التداول على أسهمها اعتبارًا من جلسة اليوم الأحد

وقالت الرقابة المالية في بيان صدر اليوم: ” إنها لا تقوم بتقييم أو اعتماد تقييم الشركات أو تغيير القيمة أو تحديدها، رداً منها على ما أثير حول إعلانها تسعيراً لسهم شركة القلعة للاستشارات المالية القابضة بالتوازي مع تقييم المستشار المالي المستقل”.

وتعد جلسة اليوم الأحد هي المحدد لتحركات السهم خلال الجلسات الثلاث المتبقية الأسبوع الحالي من الثلاثاء وحتى الخميس.

وقدر محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية تحرك السهم هذا الشهر بين مستويات 2.90 و 3.60 جنيه.

وقال محمد كمال رئيس قسم المؤسسات المحلية بشركة رواد لتداول الأوراق المالية إن السهم تعرض لعمليات جني أرباح قوية اليوم من جانب شركات السمسمرة بهدف إغلاق المراكز الشرائية المفتوحة لعملاء الشراء الهامشي، وحالة القلق المسيطرة على المستثمرين الأفراد.

وتوقع كمال تحرك السهم بين مستويات 3.5 و 3.85 جنيه هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه في حالة فشل السهم في التماسك فوق مستوى الـ3.5 جنيه سيتراجع إلى 3.25 جنيه، إلا أنه أكد في الوقت نفسه إمكانية تعافي السهم.

ويؤكد كلا من كمال والأعصر إن سهم القلعة يعد أحد الأسهم المؤثرة في تداولات السوق مدللين على رأيهم بتراجع أحجام تداولات الأسبوع الماضي – فترة وقف التداولات على السهم- و التي شهدت تراجعا إلى 4.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 6.7 مليار جنيه الأسبوع السابق .