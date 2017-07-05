سهم القاهرة الوطنية يرتفع 9%

منى عبدالباري ارتفع سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية التابعة بختام تداولات، اليوم الأربعاء، بأكثر من 9% بدعم من إعلانها تلقي خطاب من أحد الشركات العقارية بطلب الفحص النافي للجهالة على أحد الشركات الشقيقة لها . وأنهى سهم القاهرة التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي جلسة اليوم الأربعاء عند م

منى عبدالباري

ارتفع سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية التابعة بختام تداولات، اليوم الأربعاء، بأكثر من 9% بدعم من إعلانها تلقي خطاب من أحد الشركات العقارية بطلب الفحص النافي للجهالة على أحد الشركات الشقيقة لها .

وأنهى سهم القاهرة التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي جلسة اليوم الأربعاء عند مستوى 3.91 جنيه، بكمية تداول 4000 ورقة مالية في حين ارتفع خلال فترة النصف الأول من العام بالكامل بنحو 9%.

وقالت القاهرة في بيان للبورصة اليوم إن :”شركة الإسكندرية للاستثمارات المالية المملوكة لها بنسبة 40.9% تلقت أمس خطاب من شركة أكوان للاستثمار العقاري يفيد برغبة الأخيرة بتقديم عرض شراء إجباري”.

واعتمدت شركة القاهرة في مارس الماضي نتائجها عن عام 2016، والتي أظهرت أرباحاً بقيمة 2.4 مليون جنيه خلال الربع المنتهي في 31 ديسمبر الماضي، مقابل أرباح 3.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.