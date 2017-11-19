سهم العربية للاستثمار يهوي 9% عقب فسخ تعاقد بيجو

منى عبدالباري شهد سهم العربية للاستثمارات انخفاضًا تجاوزت نسبته الـ9%، بحلول منتصف تداولات -اليوم الأحد- إثر إعلانها عن تلقي خطابًا، يفيد رغبة الشركة المالكة لعلامة بيجو بفسخ التعاقد بينهما. وقالت العربية، في بيان لها، أنها تلقت خطابًا من مجموعة "بى إس إيه" مالكة العلامة التجارية بيجو، يشير إلى رغ

منى عبدالباري

شهد سهم العربية للاستثمارات انخفاضًا تجاوزت نسبته الـ9%، بحلول منتصف تداولات -اليوم الأحد- إثر إعلانها عن تلقي خطابًا، يفيد رغبة الشركة المالكة لعلامة بيجو بفسخ التعاقد بينهما.

وقالت العربية، في بيان لها، أنها تلقت خطابًا من مجموعة “بى إس إيه” مالكة العلامة التجارية بيجو، يشير إلى رغبة الأخيرة في إنهاء العلاقة التعاقدية الحصرية القائمة بينهما منذ سنوات.



وتراجع سهم العربية للاستثمارات إلى مستوى 0.99 جنيه، متراجعًا 9.17%، حتى حلول منتصف التداولات، وانخفاض مستهدفه لشهر نوفمبر بنسبة 21% إلى مستويات 0.95 جنيه.

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إنه عقب إعلان بيجو سحب توكيلها من العربية، انخفضت مستهدفات سهم الشركة في نوفمبر إلى 0.95 جنيه، مقارنة بـ 1.2 جنيه سابقًا.

وأشار الأعصر إلى أن هذا النبأ دفع السهم لتسريع وتيرته الهبوطية الشهر الحالي، والتي ستتواصل حتى الشهر المقبل ليتحرك خلاله عرضيًا بين مستويات 0.95 و1.2 جنيه.

وتابعت “العربية” في بيانها: “هذا الإخطار جاء على نحو غير متوقع خاصة في ضوء التعاملات القائمة حالياً بين الطرفين”.

ونوهت إلى اتجاهها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها في هذا الشأن.

كانت العربية للاستثمارات قلصت خسائرها خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 16 مليون جنيه، مقارنة بـ 22 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقاً للقوائم المالية المجمعة.