سهم العربية للاستثمارات فى المركز الثالث بقائمة الأعلى انخفاضا

منى عبدالباري: واصل سهم العربية للاستثمارات المالية، خسائره على مدار جلسة اليوم الأحد، لينهي التعاملات بالمركز الثالث بقائمة الأسهم الأعلى تراجعا، بنسبة 7.2% عند مستوى 0.99 جنيه. جاء التراجع عقب إعلان "العربية"، اعتزام الشركة المالكة للعلامة التجارية "بيجو" نيتها فسخ التعاقد بينهما بمجرد انتهاءه،



منى عبدالباري:



واصل سهم العربية للاستثمارات المالية، خسائره على مدار جلسة اليوم الأحد، لينهي التعاملات بالمركز الثالث بقائمة الأسهم الأعلى تراجعا، بنسبة 7.2% عند مستوى 0.99 جنيه.

جاء التراجع عقب إعلان “العربية”، اعتزام الشركة المالكة للعلامة التجارية “بيجو” نيتها فسخ التعاقد بينهما بمجرد انتهاءه، وعدم الاتجاه لتجديده مرة أخرى.

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن إعلان بيجو سحب توكيلها من العربية، دفع السهم لتسريع وتيرته الهبوطية الشهر الجاري، لتنخفض مستهدفاته بنحو 21%.

وأضاف أن مستهدفات سهم الشركة تراجعت في نوفمبر إلى 0.95 جنيه، مقارنة بـ 1.2 جنيه سابقا، وسيدفع ذلك السهم للتحرك عرضيا الشهر المقبل، بين مستويات 0.95 و1.2 جنيه.

