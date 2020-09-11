سهم العربية للأقطان يتصدر تنفيذات البورصة.. وسبيد ميديكال يقتنص “النيل” خلال أسبوع

تصدر سهم العربية لحليج الأقطان قائمة الأسهم النشطة بمؤشر بالبورصة المصرية، الأسبوع الماضي. وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصلت "المال" نسخة منه، أن سهم العربية لحليج الأقطان استحوذ على 6.5% من التنفيذات بقيمة 351.8 مليون جنيه. وتصدر سهم…

تصدر سهم العربية لحليج الأقطان قائمة الأسهم النشطة بمؤشر بالبورصة المصرية، الأسبوع الماضي.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصلت “المال” نسخة منه، أن سهم العربية لحليج الأقطان استحوذ على 6.5% من التنفيذات بقيمة 351.8 مليون جنيه.

وتصدر سهم سبيد ميديكال للأدوية قائمة أسهم بورصة النيل من حيث قيم التداول خلال الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلي أن السهم ارتفع بنسبة 3.8% وسجل قيم تداول قدرها 19.5 مليون جنيه مستحوذا على 48.6% من تداولات بورصة النيل.

وأوضح التقرير أن شركة فرتيكا للصناعة والتجارة قد جاءت في المركز الـ 19 والأخير بحصة أقل من واحد فى المائة وتداولات قدرها 4.2 ألف جنيه فقط.

وتباين أداء مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي مع اتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بينما فضل الأجانب البيع.

وانخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.985 ليصل إلى مستوى 11070 نقطة.

وأوضح التقرير أن مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفع بنسبة 0.42% إلى 1857 نقطة، وتراجع مؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا 0.43% إلى 2736 نقطة.

وزادت قيم التداولات بحوالي 10 مليارات جنيه لتسجل 21 مليارا مقابل 11.3 مليار محققة خلال تعاملات الأسبوع السابق.

واستحوذت الأسهم على 26.3 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 73.6% خلال الأسبوع.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة الخميس (آخر الأسبوع) على صعود جماعى لمؤشراتها المختلفة، وارتفاع رأسمالها السوقى بقيمة 5 مليارات جنيه تقرييًا.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.29% ليصل إلى 11070 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 3.11% إلى 1857 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.84% إلى 2736 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم مليار جنيه، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، وصعد 142 سهمًا من إجمالى 181، بينما هبط 17، وبقي 22 دون تغير.

وانخفض رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة إلى 616.8 مليار جنيه مقارنة مع نحو 611.3 مليار بجلسة الأربعاء.

وتوقع خبراء البورصة فى وقت سابق أداء متذبذب خلال الأسبوع، فى معظم أيام التداول.

وكان عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، توقع ضغوطًا بيعية بداية الأسبوع ثم التحول للشراء بداية من جلسة الثلاثاء.

وتوقّع محمد كمال، نائب الرئيس التنفيذى لشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، تحرك السوق فى نطاق 10850 و11500 نقطة.

وأكد أن أسهم السوق تشهد حاليًّا عمليات شراء انتقائية، وأن أبرز القطاعات الجاذبة هي : الاتصالات، والتكنولوجيا، والدفع الإلكتروني.