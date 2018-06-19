سهم العربية لإدارة الأصول يقفز 14% في ثاني أيام تداوله بالبورصة

مصطفى طلعت قفز سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول - الشركة المنقسمة والناشئة عن تقسيم الشركة العربية لحليج الأقطان - بنسبة 14%، مع ختام ثاني جلسات تداولاته بالبورصة المصرية. وأظهرت شاشات تداول البورصة نمو سهم العربية لإدارة الأصول 14% من…

مصطفى طلعت

قفز سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول – الشركة المنقسمة والناشئة عن تقسيم الشركة العربية لحليج الأقطان – بنسبة 14%، مع ختام ثاني جلسات تداولاته بالبورصة المصرية.

وأظهرت شاشات تداول البورصة نمو سهم العربية لإدارة الأصول 14% من مستوى 2.86 إلى 2.99 جنيه، بقيم تداول قدرها 51.2 مليون جنيه عبر بيع وشراء 17.2 مليون ورقة مالية.

وبدأ التداول على سهم العربية للأصول، الخميس الماضي، برأسمال مصدر قدره 132.4 مليون جنيه، موزعاً على 264.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم.

يذكر أن البورصة قررت استمرار الشركتين الناتجتين عن التقسيم بمؤشرات البورصة (30EGX) و(50EGX) و(100EGX) و(20EGX) ومؤشرات القطاعات، وفقاً لقواعد ومنهجيات هذه المؤشرات.

كما يتم استمرار الشركتين بالقائمة (أ) من الأوراق المالية المسموح مزاولة الأنشطة المتخصصة عليها وذلك لحين المراجعة الدورية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وافقت على تقسيم الشركة العربية لحليج الأقطان إلى شركتين منفصلتين في يناير الماضي.

ويذكر أن البورصة واصلت حالة التأرجح الممتدة منذ الصباح وحتى ختام تعاملات اليوم، إذ هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.94% عند 16067 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.24% ليلسجل 802 نقطة، كما هبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا 0.04% ليصل إلى 2042 نقطة.