سهم الطيار السعودية يهوى 10 % مع توقيف مؤسسها

خالد بدر الدينهوى سعر سهم مجموعة الطيار للسفر السعودية بحوالى 10 % خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين بعد أن نقلت الشركة عن تقارير إعلامية قولها إن السلطات أوقفت ناصر بن عقيل الطيار عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بالشركة.ولم تذكر الشركة مزيدا من التفاصيل لكن صحيفة سبق الإلكترونية الاقتصادية ال

خالد بدر الدين

هوى سعر سهم مجموعة الطيار للسفر السعودية بحوالى 10 % خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين بعد أن نقلت الشركة عن تقارير إعلامية قولها إن السلطات أوقفت ناصر بن عقيل الطيار عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بالشركة.

ولم تذكر الشركة مزيدا من التفاصيل لكن صحيفة سبق الإلكترونية الاقتصادية التي تربطها صلات وثيقة بالحكومة ذكرت أن الطيار اعتقل في إطار تحقيق تجريه هيئة عليا جديدة لمكافحة الفساد يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكرت وكالة رويترز أن حملة مكافحة الفساد التي شملت 4 أمراء من العائلة الحاكمة السعودية ووزراء ورجال أعمال يبدو أنها تزداد بعد تردد أنباء عن اعتقال ناصر بن عقيل مؤسس إحدى أكبر شركات السياحة في المملكة.

وتحدت صحيفة عكاظ السعودية في صفحتها الأولى يوم الاثنين رجال الأعمال أن يكشفوا عن مصادر أصولهم قائلة في عنوان باللون الأحمر ”من أين لك هذا؟“ كما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أنه تم إعداد قائمة بأسماء الممنوعين من السفر وإن قوات الأمن في بعض مطارات المملكة تمنع الطائرات الخاصة من الإقلاع بدون تصريح.

وقال مسؤولون سعوديون إن من بين المعتقلين 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقينمنهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين المعروفين دوليا ضمن المقبوض عليهم في إطار الحملة التي تعزز قبضة الأمير محمد على السلطة.

وقال مسؤول سعودي لوكالة رويترز إن من بين الاتهامات الموجهة لهم غسل الأموال وتقديم رشاوى وابتزاز بعض المسؤولين واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية ولم تتمكن رويارز من التحقق بشكل مستقل من هذه الاتهامات أو الاتصال بأسر المقبوض عليهم وإن كان عدد كبير من المواطنين السعوديين أشادوا بالحملة باعتبارها ضرورية لتحديث الاقتصاد.