سهم الشمس للإسكان يغلق مرتفعا 3%

منى عبدالباريأغلق سهم الشمس للإسكان والتعمير، الاثنين، مرتفعا بنحو 3% مستفيدا من أنباء نشرتها "المال" حول إعلان الشركة باعتزامها الدخول في شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة مليار جنيه.وأنهى السهم تداولات الاثنين على صعود 2.65% عند مستوى 3.02 جنيها، بقيمة تداولات 1.15 مليون جنيه.وتأكيدا ل

منى عبدالباري

أغلق سهم الشمس للإسكان والتعمير، الاثنين، مرتفعا بنحو 3% مستفيدا من أنباء نشرتها “المال” حول إعلان الشركة باعتزامها الدخول في شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة مليار جنيه.

وأنهى السهم تداولات الاثنين على صعود 2.65% عند مستوى 3.02 جنيها، بقيمة تداولات 1.15 مليون جنيه.

وتأكيدا لما نشرته “المال”، قالت شركة الشمس للإسكان والتعمير في بيان للبورصة المصرية، إنها تدرس الدخول فى شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبناء مجمع سكنى متكامل على مساحة 100 فدان بالقاهرة الجديدة بقيمة مليار جنيه.

وقال محمود مغاورى، رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات لـ ” المال” إن الشراكة ستتوزع بنسبة 30% لهيئة المجتمعات تمثل قيمة الأرض و70% لشركته، التى ستمول إنشاءات المشروع المخطط تنفيذه على 3 مراحل خلال فترة زمنية 5 سنوات.

وأضاف مغاورى إن المليار جنيه سيتم تدبيرها من السيولة الذاتية بالشركة، إلى جانب حجوزات المبيعات، مشيرا إلى أن شركته تفضل عدم اللجوء للاقتراض بعد ارتفاع أسعار الفائدة، بما قد يؤدى لزيادة أسعار بيع الوحدات.