سهم الشمس للإسكان يحلق صاعدا 180% خلال شهر (جراف)

شهد سهم شركة الشمس للإسكان والتعمير قفزة قوية خلال شهر مدعوما بمشتريات قوية، صعدت به من مستويات حول 5 جنيهات إلى قرب الـ 15 جنيها، بمنتصف تعاملات اليوم، رغم تراجع أرباح الشركة بالنصف الأول من العام الحالي.

من مستويات 5.32 جنيه إلى 14.91 جنيه

وسجل السهم قفزة بواقع 180% بتداولات آخر شهر ليصعد من مستوى 5.32 جنيها، في يوليو، إلى مستويات 14.9 جنيه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.

ودعمت هذه الارتفاعات السهم ليحل ضيفا دائما بقائمة الأسهم الأعلى صعودا بالتداولات اليومية الفترة الأخيرة، وهو ما تؤكده حركة الورقة المالية في تقارير البورصة الأسبوعية، والتي أظهرت صعود السهم بواقع 51.19% بالتداولات الأسبوعية خلال الفترة من 15 إلى 19 أغسطس، بقيمة تداولات، 215.8 مليون جنيه، و13% خلال الأسبوع السابق له، بقيمة تعاملات 50 مليون جنيه.

ويأتي هذا الأداء رغم تراجع أرباح الشمس للإسكان 27% خلال فترة النصف الأول من العام الحالي لتسجل 53.74 مليون، مقابل 3.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020. كما تراجعت إيرادات الشركة إلى 132.36 مليون جنيه، مقابل 147.4 مليون جنيه الفترة المماثلة، وفقا للقوائم المالية المُجمعة للشركة.

وأرجع محللون لـ”المال” هذه القفزة الواسعة للسهم إلى مشتريات قوية شهدها الفترة الأخيرة، إضافة إلى امتلاك الشركة أصول ومشروعات ضخمة، وتمتعها بملاءة مالية قوية.

و تسير الشمس حاليا في مشروع سولانا بالعاصمة الإدارية، -تحت الإنشاء- والمقرر إقامته على مساحة 38 فدانًا، بعدد 26 عمارة بإجمالى 1580 وحدة سكنية، ويتضمن مولًا تجاريًا على 2200 متر، ومسجدًا وحضانة وناديًا اجتماعيًا على 7194 مترًا، ومنطقة ترفيهة على 5440 مترًا.

ومن أهم إنجارات الشركة السابقة مشروعها جاردينيا الشمس في 6 أكتوبر، كما تمتلك الشمس عدد من العقارات بمنطقة وسط البلد أبرزها عمارة الإيموبيليا الشهيرة، إضافة إلى 7 عمارات أخرى في شارع عدلي، وقصر النيل، وقصر العيني، وفقا للموقع الإليكتروني للشركة.