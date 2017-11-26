سهم الشرقية للدخان يواصل مكاسبه ويقفز 14%

- 45 جنيها زيادة في سعر السهم.. و"فاروس" توصي برفع الوزن النسبيمصطفى طلعتحقق سهم الشركة الشرقية للدخان – ايسترن كومباني، مكاسب ملحوظة، منذ الإعلان عن زيادة أسعار السجائر، الأسبوع الماضي، وذلك فور إقرار بعض التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة من قبل مجلس النواب.ويلاحظ المتتبع لحركة ا

– 45 جنيها زيادة في سعر السهم.. و”فاروس” توصي برفع الوزن النسبي

مصطفى طلعت



حقق سهم الشركة الشرقية للدخان – ايسترن كومباني، مكاسب ملحوظة، منذ الإعلان عن زيادة أسعار السجائر، الأسبوع الماضي، وذلك فور إقرار بعض التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة من قبل مجلس النواب.

ويلاحظ المتتبع لحركة السهم، نجاحه في الصعود بحوالي 14.2%، (ما يعادل 45 جنيهاً) على مدار 3 جلسات منذ الإعلان عن زيادة أسعار السجائر الثلاثاء الماضي، إذ إرتفع السهم من مستوى 316.4 إلى 361.2 جنيها، لدى إغلاق جلسة تداولات اليوم.

وأعلنت “الشرقية للدخان” عن تعديل أسعار بيع بعض المنتجات كالتالى: “كليوباترا كينج سايز من 11.5 جنيها الى 14 جنيها، كليوباترا كوين من من 12.5 الى 14.5 جنيها، مونديال أحمر وأزرق من 12 إلى 15 جنيها، بوسطن – لايت – بلمون من 12 إلى 15 جنيها، كليوبارتا بوكس من 12.75 إلى 15.50 جنيها، سوبر من 15 إلى 17، جولدن ويست من 15 إلى 17 جنيها، بلاك بول من 16 إلى 18 جنيها، والكيلوباترا بلاك ليبول من 16 إلى 19 جنيهاً بدلا من 18 جنيهاً”.

وكشف محمد عثمان هارون رئيس الشرقية للدخان لـ”المال” أن الإيرادات الشهرية التقريبية التى ستجنيها “إيسترن” من زيادة أسعار السجائر تتراوح بين 40 و45 مليون جنيه، وهو ما يعادل نحو نصف مليار جنيه سنويًا.

وتحكتر الشرقية للدخان صناعة السجائر فى مصر بحصة سوقية تتخطى 70%، فيما يبلغ نصيب الشركات الأخرى نحو 30%، منها “توباجو، المنصور الدولية للتصنيع”.

وأعلن عمرو الجارحي وزير المالية، أن زيادة ضرائب السجائر التي أقرها مجلس النواب اليوم سترفع إيرادات البلاد بحوالى 4 مليارات جنيه حتى نهاية السنة المالية الحالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو الماضى.

ووفقا لمذكرة بحثية صادرة عن بنك الإستثمار “فاروس” حصلت عليها “المال”، أبقى البنك على زيادة الوزن النسبي لسهم الشرقية للدخان عند قيمة عادلة 390 جنيه، مؤكداً أن الشركة ما زالت تنتفع من المخزون الدولاري المنخفض التكلفة.