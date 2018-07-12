سهم الشرقية للدخان يقفز 3% بعد رفع أسعار السجائر

مصطفى طلعتقفز سهم الشركة الشرقية للدخان- إيسترن كومباني 3% في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الخميس، مستفيداً من قرار زيادة أسعار السجائر المعلن عنها مساء أمس.وبحلول الساعة 11:30 صباحاً، وصل سعر السهم إلى 170 جنيهاً، بتنفيذات اقتربت من مليون جنيه، عبر بيع وشراء 5.1 الف ورقة مالية، منفذة من خلال 50.8

مصطفى طلعت

قفز سهم الشركة الشرقية للدخان- إيسترن كومباني 3% في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الخميس، مستفيداً من قرار زيادة أسعار السجائر المعلن عنها مساء أمس.

وبحلول الساعة 11:30 صباحاً، وصل سعر السهم إلى 170 جنيهاً، بتنفيذات اقتربت من مليون جنيه، عبر بيع وشراء 5.1 الف ورقة مالية، منفذة من خلال 50.8 الف عملية.

وأعلنت الشركة، فى وقت متأخر من مساء الاربعاء عن تعديل أسعار البيع لبعض منتجاتها من السجائر، لتوجيهها إلى دعم قانون التأمين الصحى المقرر تطبيقها على شركات السجائر.

وأخطرت وزارة المالية أمس شركات السجائر ببدء تطبيق الرسوم الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل والتي تبلغ 75 قرشًا على كل علبة سجائر يتم بيعها.

ونص قانون التأمين على أنه يتم تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلية، على أن تتم زيادة تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا.

وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب على منتجات التبغ تقدر بنحو 58.5 مليار جنيه العام المالي الحالي، مقابل 51.4 مليار متوقعة في موازنة العام المالي السابق، أى بزيادة 7.5 مليار جنيه.