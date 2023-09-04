سهم «الشرقية للدخان» يصعد 3.6% بمنتصف تعاملات البورصة المصرية

ارتفع سهم الشرقية للدخان – إيسترن كومباني بنحو 3.6% بمنتصف تعاملات جلسة البورصة المصرية، اليوم الإثنين، ليصل عند 22.28 جنيه، بدعم من اعلان استحواذ “جلوبال للاستثمار القابضة” على 30% هيكل ملكيتها.

يُذكر أن مجلس الوزراء أعلن أمس الأحد، عن توقيع عقود بيع %30 من «الشرقية للدخان» إلى شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة» الإماراتية بقيمة 625 مليون دولار -بما يعادل 19.336 مليار جنيه، مع قيام المشترى بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

ونشرت “المال” بعددها الصادر اليوم أن «جلوبال للاستثمار القابضة» التى استحوذت على %30 من أسهم «الشرقية للدخان – إيسترن كومبانى» هى كيان تابع لمساهمى «المتحدة للتبغ» الإماراتية.

وكشف مصطفى عماد الدين العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن «الشرقية للدخان – إيسترن كومبانى» ستحتفظ بحصتها فى شركة «المتحدة للتبغ»، والبالغة %24 فى ظل تابعية الطرف المشترى بنسبة %99 لمساهمى الأخيرة.

يذكر أن اتفاق بيع الرخصة الثانية للسجائر، ينص على أنه فى حال قيام أى شركة تبغ مصرية أو أجنبية بشراء %10 من أسهم «إيسترن كومبانى»، فإنه يحق لباقى ملاك «المتحدة للتبغ» -وهم مستثمرون إماراتيون- شراء حصة الأولى فى شركتهم بالقيمة الإسمية، إضافة إلى مبلغ نقدى يقدر بـنحو 108 ملايين دولار.

وأكد «مصطفى» أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لم تتلق سوى عرضين فقط للاستحواذ على حصة من «الشرقية للدخان»، وهما اليابانية الدولية» و«المتحدة للتبغ»، مشيرًا إلى أنه لا توجد شبهة احتكار، إذ تم عرض الصفقة على جهاز حماية المنافسة كأحد الشروط المسبقة لإتمامها.