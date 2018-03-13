سهم السويدي إليكتريك يقفز 130% خلال عام

مصطفى طلعتارتفع سهم شركة السويدي إليكتريك بما يعادل 130% خلال عام، من مستوى 85. 8 جنيه إلى 197 جنيه، وهو أعلى مستوى سجله السهم في تاريخه، مدعوماً بالأداء القوي لنتائج الأعمال ودخول الشركة في عدد من المشروعات الضخمة مؤخراً.ووفقا لشاشات تداول البورصة، قفز سهم الشركة بنحو 8% على مدار الأسبوع



مصطفى طلعت

ارتفع سهم شركة السويدي إليكتريك بما يعادل 130% خلال عام، من مستوى 85. 8 جنيه إلى 197 جنيه، وهو أعلى مستوى سجله السهم في تاريخه، مدعوماً بالأداء القوي لنتائج الأعمال ودخول الشركة في عدد من المشروعات الضخمة مؤخراً.

ووفقا لشاشات تداول البورصة، قفز سهم الشركة بنحو 8% على مدار الأسبوع الحالي من مستوى 186 جنيها إلى 200 جنيه تقريباً، بينما ارتفع 34% منذ بداية العام الحالي من مستوى 147 إلى 197 جنيه للسهم.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية أعلنت السويدي عن دخولها في أكثر من مشروع إذ قالت أن شركتها التابعة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع قد وقعت عقد تنفيذ مشروع ربط برج العرب – مرسى مطروح بقيمة 2.12 مليار جنيه، كما وقعت الشركة ذاتها مشروع إنشاء محطة محولات بالعاصمة الإدارية بقدرة 500 ك . ف بقيمة 1.23 مليار جنيه.

يشار إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع بشكل قوي ليسجل قمة تاريخية جديدة (أعلى مستوى منذ التدشين) بمستهل تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء مسجلاً مستوى 16900 نقطة مدفوعاً بدعم شرائي للمستثمرين المصريين.