سهم الدولية للأسمدة يتصدر تعاملات بورصة النيل خلال أسبوع

ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، أن سهم الدولية للأسمدة والكيماويات تصدر أسهم بورصة النيل الأسبوع الماضي، مرتفعاً 5.5%، بقيم تداولات 19.6 مليون جنيه.

وأوضح تقرير البورصة أن سهم فرتيكا للصناعة والتجارة تذيل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، لينهي تعاملاته عند 5.21 جنيه للسهم الواحد.

وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي طفيف خلال تعاملات الأسبوع المنقضي وسط مبيعات للمستثمرين المصريين ومشتريات للعرب والاجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.7% ليصل إلى 10184 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.13% إلى 2319 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 0.77% إلى 3253 نقطة.

وأغلقت البورصة تعاملات جلسة الخميس – اخر جلسات الاسبوع – على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب ، وقيم تداولات بلغت 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

وانحفض المؤشر الرئيسي “Egx30” بنسبة 0.9% عند 10184 نقطة ،بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.93 % إلى 2319 نقطة، في حين هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.96% إلى 3253 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 26 سهما من إجمالى 191 متداولًا، بينما هبط 133، وبقي 32 دون تغير.

وتوقع خبراء التحليل المالى فى وقت سابق تحركات عرضية ضيقة النطاق فى البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالى، وسط أداء إيجابى انتقائى للقطاعات، وبعض الأسهم القيادية.

ورأى الخبراء ضعفًا واضحًا للسيولة فى السوق، مع تركُزها فى قطاعات معينة، نتيجة تحفظ المستثمرين بسبب الأوضاع المحيطة فى سوق الأسهم.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى شركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية إن تعاملات الأسبوع الحالى ستشهد ارتفاعا فى النصف الأول من الأسبوع الحالى، بينما يشهد النصف الثانى من الأسبوع عمليات جنى أرباح، وتراجعات.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك سيتحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق عرضى ضيق بين 10080 و 10350 نقطة، خلال الأسبوع الحالى، لافتًا إلى أن استقرار سهم البنك التجارى الدولى أعلى منطقة 52.80 جنيه، سيتجه به نحو 57 جنيها.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأحد، على صعود جماعي بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للأجانب وقيم تداولات بلغت 896 مليون جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت تعاملات جلسة الإثنين على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، وقيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

كما أنهت تداولات جلسة الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب وقيم تداولات بلغت مليار جنيه على الأسهم.